رياضة | عماد النحاس يتصدر قائمة المدربين المصريين في موقع عالمي وادارة المقاولون تحتفل بالحدث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يتصدر قائمة المدربين المصريين في موقع عالمي وادارة المقاولون تحتفل بالحدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالذئاب وبعثة الفريق علي الاحتفال بتصدر عماد النحاس المدير الفني، قائمة المدربين المصريين في تصنيف موقع عالمي، خلال معسكر الاعداد الحالي بكرواتيا استعدادا للموسم الجديد.

وقام المهندس عادل فتحي باحضار تورتة للاحتفال بالمدير الفني علي هامش تناول وجبة العشاء.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تصدر قائمة المدربين المصريين فى التصنيف الصادر اليوم، الاثنين من جانب موقع " clubworldranking" العالمى.

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وتواجد النحاس في المركز 218 عالمياً، ويليه طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود الذي تواجد في المركز ـ271 عالمياً ثم علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي في المركز الثالث والذي تواجد في المركز 317 عالمياً ثم حسام حسن المدير الفني لسموحة، الذي تواجد في المركز الرابع علي مستوي المدربين المصريين والمركز 318 عالمياً.

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقق اليوم الإثنين ، فوزا كبيرا علي ارجيتزا السلوفيني باربعة اهداف دون رد ،واحرز الاهداف، محمد سالم هدفين وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي.

وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، و يلتقي المقاولون في ثالث ودياته بالمعسكر الأربعاء المقبل أمام أحد فريق كرواتيا قبل العودة للقاهرة.