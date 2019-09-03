رياضة | رسميًا إغلاق ميركاتو الصيف.. وبرشلونة يحسم أخر صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا إغلاق ميركاتو الصيف.. وبرشلونة يحسم أخر صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ دقائق فترة الإنتقالات الصيفية في أوروبا، وقد شهد الميركاتو الصيفي صفقات كبيرة وصراعات شرسة بين كبار الأندية الأوروبية حتى آخر يوم في الانتقالات، وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن آخر التعاقدات الكبرى في الميركاتو.

‏وتعاقد فريق برشلونة مع بيدري صاحب ال16 عاما من فريق لاس بالماس، وان اللاعب سيستمر لموسم على سبيل الاعارة مع لاس بالماس، وسيعود مع البارسا في بداية الموسم الكروي المقبل.

وكانت أكبر الإنتقالات في اليوم الأخير هي انضمام ألفونسو أريولا حارس باريس سان جيرمان إلى فريق ريال مدريد في صفقة تبادلية، وذلك مع تعاقد الفريق الفرنسي مع كيلور نافاس حارس الريال.

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ودعم أيضاً فريق إشبيلية الإسباني فريقه بضم الحارس المغربي ياسين بونو بعقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك بعد رحيل ريكو حارس الفريق إلى باريس سان جيرمان.

وجدد فريق برشلونة عقد لاعب خط وسط الفريق رافينها مع إعارته إلى فريق سيلتا فيجو لمدة موسم واحد فقط.

واستمر نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان مع فريقه ولم ينتقل إلى برشلونة، حيث كانت تلك الصفقة هي احاديث الصحافة الأوروبية في الفترة الأخيرة.