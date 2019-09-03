رياضة | بعد انتقاله لباريس.. إيكاردي يغلق الصفحة "الكئيبة" مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتقاله لباريس.. إيكاردي يغلق الصفحة "الكئيبة" مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في حسم مصيره بصورة ناجحة، قبل ساعات معدودة من انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليو الإثنين، عن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إيكاردي، عن طريق الإعارة مع أحقية الشراء في الموسم المقبل.

ومن الجدير بالذكر ان إيكاردي وقبل مغادرته للأفاعي قد جدد عقده، بحيث ينتهي في يونيو 2022.

وجاءت أرقام إيكاردي مع الإنتر، بعد المسيرة الطويلة على النحو التالي : خاض: 219 مباراة. سجل: 124 هدف. Advertisements صنع: 28 هدف.

وكان إيكاردي صاحب الـ26 عاما، قد انضم إلى إنتر ميلان قادما من فريق سامبدوريا الإيطالي، في عام 2013 وشارك مع الفريق في 219 مباراة في كل البطولات.