رياضة | بعد انتقاله لباريس.. إيكاردي يغلق الصفحة "الكئيبة" مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتقاله لباريس.. إيكاردي يغلق الصفحة "الكئيبة" مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في حسم مصيره بصورة ناجحة، قبل ساعات معدودة من انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليو الإثنين، عن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إيكاردي، عن طريق الإعارة مع أحقية الشراء في الموسم المقبل.
ومن الجدير بالذكر ان إيكاردي وقبل مغادرته للأفاعي قد جدد عقده، بحيث ينتهي في يونيو 2022.
وجاءت أرقام إيكاردي مع الإنتر، بعد المسيرة الطويلة على النحو التالي :
خاض: 219 مباراة.
سجل: 124 هدف.
صنع: 28 هدف.
وكان إيكاردي صاحب الـ26 عاما، قد انضم إلى إنتر ميلان قادما من فريق سامبدوريا الإيطالي، في عام 2013 وشارك مع الفريق في 219 مباراة في كل البطولات.
وفقد إيكاردي ثقة إدارة النيترازوري، بعد سلسلة من المناوشات، كان آخرها رفع دعوى قضائية ضد النادي بسبب استبعاده المستمر من المباريات.
وفي هذا السياق أكد كلا من المدير الرياضي بيب ماروتا ونائب الرئيس خافيير زانيتي، على أن موقف الإنتر بشأن إيكاردي لن يتغير وأنه ليس جزء من الخطط المستقبلية وليس لديه فرصة للمشاركة.
كما ان تعاقد النادي مع ثنائي مانشستر يونايتد، أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو لتعزيز الجانب الهجومي، فضلًا عن وجود الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز الذي خاض الجولتين الأوليتين من الدوري رفقة لوكاكو في الخط الأمامي.
وتمكن إيكاردي من تسجيل 17 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة لزملائه خلال مجريات الموسم الماضي، والآن فإن النادي بات يمتلك هدّافًا جديدًا وهو البلجيكي روميلو لوكاكو، وأصبح خروج إيكاردي حتميًا.