رياضة | يوفنتوس يتلقى صدمة قوية بسبب نجم البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتلقى صدمة قوية بسبب نجم البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا عن فشل صفقة انتقال لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينغ، إلى يوفنتوس تورين الإيطالي.

وذكرت صحيفتا بيلد وسبورت بيلد الصادرتان اليوم الإثنين، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن انتقال المدافع الدولي السابق الذي فاز مع منتخب ألمانيا بمونديال 2014، وبذلك سيستمر بواتينغ في النادي البافاري".

كما أوردت محطة سكاي الإيطالية تقريراً بنفس هذا المعني.

كان بواتينغ تغيب الأحد عن الحفل التقليدي الذي يلتقط فيه لاعبو بايرن صوراً مرتدين سراويل جلدية احتفالا بقدوم احتفالات أكتوبر، وأثار غيابه تكهنات بقرب انتقال اللاعب الذي جاء غيابه قبل وقت قصير من إغلاق سوق الانتقالات.

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تجدر الإشارة إلى أن بواتينج حاليا هو لاعب بديل في بايرن، وفي الوقت نفسه سيتغيب المدافع جيورجيو تشيليني لاعب يوفنتوس لأشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وحسب مجلة كيكر الألمانية، فإن بواتينغ طلب من مسؤولي بايرن التفاوض مع يوفنتوس وقد وافق المسؤولون على طلبه وذكرت المجلة أن كريستيان نيرلينجر مدير أعمال بواتينج يجري محادثات مع اليوفي.

ويستمر عقد بواتينج مع بايرن حتى نهاية يونيو (حزيران)2021، ويلعب بواتينغ في مركز الدفاع في بايرن بشكل أساسي كل من الألماني الدولي نيكلاس زوله والفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز الذي انتقل إلى بايرن من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى بنيامين بافارد وخافي مارتينيز.

ومع حلول نهاية الموسم المنصرم، صار بواتينج في عداد أول المرشحين للرحيل عن النادي "البافاري"، غير أنه لم يجد عرضاً جذاباً سواء رياضياً أو مالياً.