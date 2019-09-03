رياضة | الإعلان عن موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد نهائي بطولة كاس مصر لكرة القدم، والذي سوف يجمع بين فريق الزمالك صاحب الستة عشر لقبا من البطولة ضد فريق بيراميدز.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.

Advertisements

ونجح فريق الزمالك في التأهل لنهائي بطولة كاس مصر لموسم 2019, وذلك عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات نصف نهائي البطولة

بينما صعد فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت.

ويملك نادي الزمالك 26 بطولة كاس مصر عبر تاريخه، ويسعى الفريق للحفاظ على لقبه المفضل والذي يحمله من الموسم الماضي بعد فوزه على فريق سموحة في نهائي البطولة، حيث وصل الفريق لآخر 5 نهائيات من اصل 6 نهائيات لتلك البطولة وكان الخروج الوحيد أمام فريق المصري البورسعيدي في نسخة عام 2017.