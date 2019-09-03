رياضة | أخبار برشلونة: فالفيردي يواجه خطر الإقالة وتحديد موعد ضم نيمار ورحيل نجم الفريق.. والإعلان عن صفقة جديدة الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: فالفيردي يواجه خطر الإقالة وتحديد موعد ضم نيمار ورحيل نجم الفريق.. والإعلان عن صفقة جديدة الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 2 سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019:-

على طريقة كوتينيو.. برشلونة يريد ضم نيمار في يناير

كشفت الصحف الكتالونية صباح اليوم، عن وجود خطة لدى إدارة برشلونة للذهاب من جديد إلى باريس من أجل التفاوض مع إدارة النادي الباريسي بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، ولكن في الشتاء المقبل، على طريقة ما حدث في صفقة البرازيلي الآخر، كوتينيو، والذي إنتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من نادي ليفربول في الشتاء قبل الماضي، مقابل نحو 150 مليون يورو حصل عليهم نادي ليفربول للتنازل عن خدمات كوتينيو.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن برشلونة لن ييأس من صفقة نيمار، وسوف يحاول من جديد ضم اللاعب سواء في الشتاء، أو في الصيف الماضي، وخاصة بعدما إكتشف برشلونة وجود شرط جزائي يصل لنحو 170 مليون يورو، حيث يسمح هذا الشرط للاعب بالإنتقال إلى إي نادي يدفع هذا المبلغ في صيف عام 2020.

وأوضحت مصادر إعلامية فرنسية صباح اليوم الأثنين، بأن نادي برشلونة كان قدم عرض رسمي يصل لنحو 130 مليون بالإضافة إلى إيفان راكيتيش وإعارة عثمان ديمبلي، ولكن نادي باريس قد رفض هذا العرض وطلب الحصول على نحو 150 مليون بالإضافة إلى راكيتيش، وبالإضافة إلى لاعب آخر وإعارة عثمان ديمبلي .

وكان ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان في تصريحات لإحدى الصحف الفرنسية، قد أكد فشل صفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، وأكد بأن ناديه قد طلب الحصول على 300 مليون يورو، للتنازل عن خدمات نيمار خلال الميركاتو الحالي، والذي ينتهي مساء اليوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر.

رسميًا.. فشل "صفقة المقايضة" بين برشلونة ويوفنتوس في اللحظات الأخيرة

قالت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي قد تواصل مع نادي برشلونة من أجل التفاوض حول رغبة اليوفي في الحصول على خدمات لاعب خط وسط منتخب كرواتيا، ونادي برشلونة إيفان راكيتيش خلال الصيف الحالي، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق الميركاتو.

ولكن برشلونة قد رفض الحصول على مبالغ مالية، وطالب من إدارة يوفنتوس، أن تكون الصفقة "مقايضة"، بمعنى أن يحصل برشلونة على لاعب من صفوف يوفنتوس، وقد تم تحديد هو الإيطالي الدولي، فيديريكو بيرنارديسكي، مقابل حصول يوفنتوس على خدمات راكيتيش.

ولكن بحسب الصحف الكتالونية، فقد رفض نادي يوفنتوس هذا العرض، وعرض على برشلونة دفع مقابل مادي من أجل التنازل على خدمات الكرواتي راكيتيش، ولكن برشلونة قد أكد بأنه بحاجة إلى لاعبين وليس مبالغ مالية.

يذكر بأن نادي برشلونة كان قد وضع إيفان راكيتيش من قبل ضمن عرضه للحصول على نيمار دا سيلفا، ولكن نادي باريس سان جيرمان قد رفض العرض وقتها وطالب بضم عثمان ديمبلي ضمن الصفقة، وفي النهاية فشلت المفاوضات بين إدارة برشلونة وبين إدارة باريس سان جيرمان، ليبقي نيمار في العاصمة الباريسية، ويبقى إيفان راكيتيش في برشلونة.

الجدير بالذكر، بأن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، قد أصبح لا يعتمد على اللاعب الدولي الكرواتي في خط وسط البلوجرانا في الوقت الحالي، وبالتحديد منذ إنضمام اللاعب الهولندي، فرانكي دي يونج، بجانب الإسباني بوسكيتس، وأصبح الإحتياطي الأول لهما هو البرازيلي أرثر ميلو.

بيلد الألمانية: برشلونة حسم موقفه نهائيًا من صفقة نيمار

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن برشلونة الإسباني انسحب بشكل رسمي من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي كان مرشحا للعودة بقوة إلى البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن برشلونة انسحب من صفقة نيمار بشكل رسمي حتى لا ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف وسينتظر حتى الصيف المقبل للتعاقد مع النجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن برشلونة لا ينوي التدخل في صفقة نيمار ودفع المبلغ المطلوب من باريس سان جيرمان حتي لا يتعرض لعقوبة اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن باريس سان جيرمان رفض ثلاثة عروض من برشلونة في الفترة الماضية بحجة ضعف المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وكانت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكدت رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.

جماهير برشلونة تتلقى مفاجأة سارة من ليونيل ميسي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن جماهير برشلونة قد تلقت أخبار سارة منذ قليل، وذلك بعدما تم الإعلان عن جاهزية ليونيل ميسي للعودة من جديد إلى صفوف الفريق، ومن المتوقع بأن يعود الأرجنتيني لمساعدة فريقه خلال مباراة فالنسيا المقبلة، حيث سيصبح بإمكان ليونيل ميسي، أن يشارك في مباراة فالنسيا لمدة 30 دقيقة فقط.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، بأن ميسي وكذلك فيريو، سيكونا جاهزين للمشاركة مع فريق إرنستو فالفيردي خلال مباراة فالنسيا المقبلة، وهذا في الوقت الذي ينتظر فيه نيتو وعثمان ديميبلي الحصول على الموافقة الطبية من أجل أن يعودا من جديد إلى المشاركة في تدريبات الفريق.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن عودة عثمان ديمبلي إلى صفوف برشلونة لن تكون قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل على أقل تقدير.

وفي سياق منفصل، ذكرت الصحف الكتالونية صباح اليوم بعض التفاصيل عن أسباب فشل صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى النادي الكتالوني، وأكدت بأن باريس قد ظل متمسكًا بمطالبه المادية الكبيرة للتنازل عن نيمار، في حين رفض برشلونة هذا الأمر، وإنسحب من الصفقة بصورة رسمية.

مفاجآة.. برشلونة سيحاول ضم نيمار مجددًا

قالت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد أصبحت في وضع ضعيف، وذلك بعدما رفض النادي الباريسي عرض برشلونة للحصول على نيمار خلال الصيف الحالي، وهو ما يجعل برشلونة قادر على الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل في حالة دفع النادي الكتالوني نحو 170 مليون يورو دون أن يدخل في مفاوضات مع إدارة باريس، بسبب وجود بند وشرط جزائي يسمح للاعب بالإنتقال إلى أي نادي في حالة دفع هذه القيمة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، بأن برشلونة قد يحاول ضم نيمار دا سيلفا على طريقة ما حدث مع فيليب كوتينيو، حيث سيقدم برشلونة عرض جديد إلى باريس من أجل الحصول على نيمار دا سيلفا في ميركاتو الشتاء بدلًا من الإنتظار حتى الصيف القادم.

وعلقت صحيفة "سبورت" على هذا الأمر قائلة، بأن برشلونة سيكون في موقف قوي خلال المفاوضات في شهر يناير المقبل، خاصة لكون باريس سيخشى وقتها فقدان نيمار في ميركاتو الصيف مقابل 170 مليون يورو فقط، وسيحاول النادي الباريسي التخلص من الدولي البرازيلي، والحصول على أكبر مكاسيب ممكنة من عملية بيعه لنادي برشلونة.

نجم برشلونة يرحل إلى سيلتا فيجو على سبيل الإعارة

كشف برشلونة الإسباني عن رحيل نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل غلق سوق الانتقالات بساعات قليلة.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي تجديد رافينيا ألكانتارا نجم وسط الفريق عقده لمدة موسم إضافي مع برشلونة ثم رحل على سبيل الإعارة بشكل رسمي إلى سيلتا فيجو.

وذكر النادي الكتالوني أن سيلتا فيجو سيتحمل راتب رافينيا بشكل كامل خلال موسم الإعارة بينمت سيدفع برشلونة حسب بعض الشروط في العقد متغيرات قد تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وكان رافينيا قد اتخذ قراراً بالرحيل عن البلوجرانا بعد تضائل فرصته في المشاركة مع البرسا في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركزه.

وأشارت تقارير صحيفة إسبانية إلى أن فالنسيا كان لديه أمل في حسم صفقة ألكانتارا على سبيل الإعارة، حيث أن الناديين اقتربا من إتمام الصفقة بنجاح.

تعرف على الجديد.. لماذا رفض ميسي ضم "الخائن" إلى برشلونة؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة كان يسعي خلال الساعات القليلة القادمة إلى تدعيم خط الهجوم في ظل الإصابات التي يعاني منها سواريز وديمبيلي وليونيل ميسي، بالإضافة إلى فشل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الجاري.

وقالت تقارير صحفية إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، أن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان، تحاول نقل زوجها إلى نادي برشلونة خلال ما تبقي من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتريد واندا نقل إيكاردي إلى الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث سيقبل اللاعب بدور البديل مع البرسا.

لكن تقارير أخري، خرجت تؤكد أن من المستحيل أن يقبل مسؤولي برشلونة بضم إيكاردي، لأنه يرفعون بأن ذلك لن يرضي نجم البرسا ليونيل ميسي، الذي لا يحبذ لاعب إنتر ميلان، وكان سببًا رئيسيًا في عدم استدعاءه في مرات كثيرة للمنتخب الأـرجنتيني.

تفاصيل جديدة وراء فشل انضمام نيمار لبرشلونة

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الفرنسية باريس بوجود بعض التفاصيل الجديدة التي من شأنها تسببت في فشل إنتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريق نادي برشلونة الإسباني.

وقال الإعلامي الموثوق سيكي رودريغز أن باريس سان جيرمان طلب من برشلونة الحصول على 150 مليون يورو بالإضافة إلى راكيتيتش والبرتغالي نيسلون سميدو مقابل الإستغناء عن خدمات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لكن فالفيردي رفض الطلب بسبب حاجته للكرواتي في وسط الملعب.

العرض الثاني الذي تقدم به باريس هو الكرواتي راكيتيتش والفرنسي كليير توديبو مع دفع مبلغ 130 مليون يورو لكن إدارة البلوجرانا رفض هذا العرض أيضاً.

ثالث العروض التي تقدم بها الحصول على خدمات توديبو مع مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على خدمات الفرنسي اليافع عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة.

كل هذه العروض لم تعجب إدارة البلوجرانا ما دفع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي إلى طلب 220 مليون يورو للموافقة على رحيل نيمار.

ثنائي كتالوني وراء فشل صفقة نيمار

أفاد الصحفي الاسباني الموثوق خوسية ألفاريز المقرب من إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أن إدارة البلوجرانا كانت تعلم تماماً صعوبة جلب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قلعة حديقة الأمراء من جديد.

وقال الفاريز في برنامج الشرينجيتو الشهير أن الجميع كان يراوغ الجمهور والإدارة لم تقدم العرض للفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي إيفان راكيتيتش بسبب معرفتهم بالرأي مسبقاً ورفض الثنائي فكرة الخروج في صفقة تبادلية مع قائد المنتخب البرازيلي.

وأضاف خوسيه أن العرض كان وهمياً ولم تقدم الإدارة هذا العرض من الأساس لناصر الخليفي ورئاسة مجلس إدارة باريس سان جيرمان ليظهر أمام الجماهير أن إدارة النادي الفرنسي هي من رفضت العرض ولا يلقي أحد اللوم على بارتوميو.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد قد أفادت أن نيمار قد أجل فكرة رحيله إلى برشلونة لصيف العام 2020 حيث يوجد في عقده شرط جزائي يسمح له بالرحيل بعد مرور ثلاثة سنوات من عقده مقابل 170 مليون يورو فقط.

برشلونة يستغنى عن خدمات نجم الفريق بعد فشل صفقة نيمار

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الإسبانية مدريد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني تسعى إلى التخلص من بعض اللاعبين وذلك بسبب توفير بعض النفقات لجلب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة " كادينا سير" الإسبانية أن إدارة البارسا سوف تجدد عقد متوسط ميدان الفريق البرازيلي رافينيا ألكانتارا قبل أن يخرج اللاعب إلى صفوف فريق نادي سيلتا فيجو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك من أجل الحصول على فرصة لعب بشكل أساسي.

وتسعى إدارة النادي الكتالوني إلى الإستفادة بجميع الرواتب التي تدفع للاعبين دون إستفادة من أجل محاولة ضم نيمار خلال فترة الإنتقالات المقبلة بعد أن صممت إدارة باريس سان جيرمان على دفع مبلغ 220 مليون يورو كاش نظير الإستغناء عن البرازيلي.

ولم يجد رافينيا مكان أساسي له في تشكيلة البلوجرانا هذا الموسم وذلك بعد قدوم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج ووجود البرازيلي أرثر ميلو والاسباني سيرجي بوسكيتس مع الكرواتي راكيتيش ليصبح اللاعب بلا مكان أساسي.

قرار برشلونة الأخير في صفقة نيمار

قرر نادي برشلونة الإسبانى، حسم موقفه بشكل نهائي من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة البارسا اتخذت قرارا رسميا بالتراجع عن ضم نيمار دا سيلفا خلال الصيف الجارى، بعدما تم الفشل فى التوصل لإتفاق مع إدارة نادى باريس سان جيرمان حول تفاصيل الصفقة.

وكان برشلونة قد حاول ضم نيمار مقابل 150 مليون يورو، و20 مليون يورو من نيمار ، بجانب موافقته على انتقال الثلاثى إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي وتوديبو بالصفقة، إلا أن فريق العاصمة الفرنسية رفض

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لم يتخل عن ضم نيمار نهائياً، حيث يريد التوقيع معه فى عام 2020، سواء خلال الميركاتو الشتوى كما فعل مع البرازيلي فيليب كوتينيو، أو الانتظار حتى الصيف.

الحلقة الأخيرة من مسلسل نيمار إلى برشلونة

تقترب قصة نيمار من نهايتها ولن يستمتع اللاعب بالنهاية السعيدة التي يريدها استسلم اللاعب وأخبر باريس سان جيرمان أنه سيبقى في النادي، نظرًا لأنهم ظلوا متمسكين بالكثير أكثر من برشلونة كانوا على استعداد لتقديمه.

ووفقًا لـ صحيفة" L'Equipe"، أن أخبر نيمار عائلته أنه سيبقى في العاصمة الفرنسية وقد أبلغ حاشيته كلا الفريقين المشاركين أنه مستعد للمتابعة في باريس سان جيرمان.

تشير إلى أنصفقة نيمار قد انتهت، لهذا الصيف على الأقل، وأبلغ البرازيلي فريق باريس سان جيرمان أنه استسلم في سعيه للعودة إلى برشلونة ولن يكون هناك آثار غير مباشرة في كل من العاصمة الفرنسية وكاتالونيا. أثر الزلزال الذي سببه نيمار على العديد من العلاقات، خاصة مع المؤيدين ولكن أيضًا مع لاعبين من كلا من باريس سان جيرمان وبرشلونة.

لم يكن بعض المشجعين سعداء بلوحة النادي لأنهم أدركوا أن وصوله من شأنه أن يعرض النادي ماليًا للخطر، بينما رأى آخرون أن عودته فرصة لإعادة لم شمل MSN trident مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار فضلاً عن كونه فرصة للتوقيع على واحد من أكثر اللاعبين قابلية للتسويق في كرة القدم العالمية.

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقة جديدة

قال برنامج "El Chiringuito TV" الإسباني الشهير، بأن نادي برشلونة سيعلن في الساعات المقبلة عن صفقة جديدة قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا بأن الصفقة الجديدة للنادي الكتالوني ستكون في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي والذي ينتهي مساء اليوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر الجاري. أوضح البرنامج، بـأنه لا توجد أي تفاصيل بخصوص الصفقة المنتظرة لنادي برشلونة، ولكن بحسب التقارير الإعلامية، فإن الصفقة لن تكون "نيمار دا سيلفا، والذي إنتهى أمره بنسبة كبيرة، خاصة في ظل تصريحات رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، والتي أكد فيها فشل صفقة إنتقال نيمار إلى برشلونة، بعدما رفض النادي الكتالوني دفع نحو 300 مليون يورو لباريس للتنازل عن خدمات نيمار. الصحف الإسبانية صباح، قالت بأن هناك إحتمالة لتكون الصفقة المنتظرة، هي إيكاري، ولكن يبدو بأن باريس سان جيرمان قد أصبح هو الأقرب الآن لضم اللاعب، خاصة في ظل وجود تقارير تؤكد بأن إيكاري وصل للعاصمة الباريسية في الساعات الماضية، وسينتقل إلى باريس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وبين هذا وذاك، ظهرت تقارير إعلامية، تقول بأن الصفقة التي تحدث عنها برنامج التشيرنجيتو في اللحظات الماضية، هي صفقة خاصة بالفريق الرديف، وليس الفريق الأساسي، مؤكدة بأن فريق المدرب إرنستو فالفيردي لن يجري أي تعاقدات على الإطلاق خلال الساعات المقبلة، وسوف يكمل برشلونة الموسم بنفس الأسماء الموجودة في الفريق حاليًا، ما لم يحدث أي جديد في ميركاتو يناير القادم.

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