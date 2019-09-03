رياضة | أول تعليق من عمرو زكي بعد الحادث الأليم واتهامات "الويسكي".. فيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عمرو زكي بعد الحادث الأليم واتهامات "الويسكي".. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر عمرو زكي نجم منتخب مصر والزمالك السابق مع أحمد حسن لاعب وسط الفراعنة السابق في فيديو نشره "الصقر" عبر حسابه بموقع تبادل الصور "انستجرام" حيث يطمئن البلدوزر جمهوره على حالته الصحية.

أول تعليق من عمرو زكي بعد الحادث الأليم واتهامات "الويسكي".. فيديو

وزار أحمد حسن زميله السابق عمرو زكي في المستشفى ليطمئن على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث خطير على طريق الساحل الشمالي صباح يوم الجمعة الماضي.

عمرو زكي يطمئن الجمهور على حالته الصحية

وقال عمرو زكي، عبر الفيديو مع أحمد حسن: "الحمدلله رب العالمي أنا مبسوط طبعاً أن كابتن أحمد صقر الكرة المصرية أنه جالي النهاردة ورفع من معنوياتي ودي حاجة بالنسبالي كبيرة وبطمن كل الناس اللي كانت قلقانة عليا أني كويس وزي الفل".

ومازح أحمد حسن زميله "زكي" قائلاً له: "الجمدلله وشك ظبط وواخدينه على البارد"، وظهر البلدوزر في الفيديو وبدت عليه علامات الحادث الذي تعرض له ونقل بعد ذلك إلى مستشفى العلمين لإجراء الفحوصات اللازمة.

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وانتقل البلدوزر عمرو زكي إلى مستشفي دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر لتلقي العلاج، وحالياً أصبح في حالة صحية جيدة.

وظهر اليوم الإثنين شخص يُدعى "أبو جودي"، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": "عمرو زكى حسبي الله ونعمه الوكيل فيك واقسم بالله طلعنا من عربيته خمره أو ويسكي، واحنا ربنا يعوض علينا"، ويأتي حديث هذا الشخص "أبو جودي" في إشارة ألى أن اللاعب كان تحت تأثير الخمر وأن سائق الميكروباص غير مُخطئ.

عمرو زكي موهبة كروية لن تتكرر

والجدير بالذكر أن عمرو زكي يعد من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية وساهم في فوز الفراعنة بلقبي كأس أمم أفريقيا 2006 و2008 كما أنه يملك سيرة ذاتية مميزة على صعيد الأندية سواء مع الزمالك أو إنبي أو حتى عندما احترف في الدوري الانجليزي مع ويجان وهال سيتي.

وانضم عمرو زكي إلى صفوف العهد اللبناني في 2014 لمدة موسم واحد ولكنه رحل وأعلن زكي اعتزاله نهائيًا لعب كرة القدم في أغسطس 2015.

وكانت بدايات عمرو زكي في صفوف المنصورة بموسم 2001 ثم بعد ذلك انتقل إلى إنبي ثم لوكوموتيف موسكو الروسي والزمالك وويجان وهال سيتي والسالمية والرجاء والعهد والمقاولون العرب.