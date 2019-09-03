رياضة | خليفة ميسي.. برشلونة يكشف عن اسم صفقته الأخيرة في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليفة ميسي.. برشلونة يكشف عن اسم صفقته الأخيرة في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي ستغلق أبوابها بعد ساعة من الآن.

وضم برشلونة اللاعب الشاب الإسباني، بيدري جونزاليس" لاعب نادي لاس بالماس، وذلك مقابل نحو 5 مليون يورو لصالح نادي لاس بالماس، وذلك مع وجود بند في عقد اللاعب مع برشلونة يسمح له بالبقاء في صفوف فريقه الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وهو الأمر الذي يعني بأن، بيدري، لن ينضم لصفوف برشلونة في الموسم الحالي، بل سينضم اللاعب في صيف عام 2020.

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وقال الموقع الرسمي لبرشلونة مساء اليوم الأثنين، بأن صفقة إنتقال "بيدري" قد تمت بالفعل، والنادي قد وقع معه في هذا الصيف، نظرًا لإمكانياته الفنية الرائعة، وهو ما يجعل اللاعب الشاب يصنف من بين المواهب الفذة في عالم كرة القدم الإسبانية في الوقت الحالي، بالمقارنة مع سنه، حيث يبلغ بيدري 16 عام فقط.

وكانت الصحف الإسبانية، قد أكدت بأن نادي برشلونة يفكر الآن في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي، ولذا فإن النادي قد قرر التعاقد مع بيدري جونزاليس، والذي يعد واحد من أفضل المواهب الصاعدة في كرة القدم الإسبانية في الوقت الحالي، حيث شارك اللاعب مع فرق الشباب في نادي لاس بالماس، ونجح في تسجيل 9 أهداف خلال عدد قليل من المباريات، هو ما جعل كشافي برشلونة يطالبون إدارة النادي بضرورة الحصول على اللاعب قبل أن تدخل أندية أخرى في سباق التعاقد معه في السنوات المقبلة.

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، بأن برشلونة سيضم المزيد من اللاعبين الشباب إلى أكاديمية لا ماسيا في الفترة المقبلة، وهذا لرغبة النادي في إعادة الإكاديمية إلى سابق عهدها، ومحاولة إنتاج جيل جديد يضاهي الجيل الذهبي لبرشلونة في عهد بيب جوارديولا.