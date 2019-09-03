رياضة | أخبار ريال مدريد: الريال يضم صفقة جديدة ورحيل نجم الفريق وزيدان يفتح النار على الجميع وبيريز يسعي لضم الهدف الثمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الريال يضم صفقة جديدة ورحيل نجم الفريق وزيدان يفتح النار على الجميع وبيريز يسعي لضم الهدف الثمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 2 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي الملكي لحسم صفقة برونو فرنانديز نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي وخليفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يسعى لحسم آخر صفقاته في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني يسابقون الزمن من أجل حسم آخر صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد يطمح في ضم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق طلب ضم برونو فيرنانديز نجم سبورتنج لشبونة الحالي هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرضاً مغريا إلى النادي البرتغالي قيمته 70 مليون يورو تقريباً لضم فيرنانديز والذي يعتبر خيارا مثاليا لزيدان بعد ضياع صفقة بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير إذاعية إسبانية أكدت اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو قبل أن ينفي الملكي نفيًا قاطعًا توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز خليفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

يُذكر أن فيرنانديز البالغ من العمر 24 عامًا كان قدم مستويات جيدة ومميزة في الموسم الماضي مكنته من المساهمة في إحراز 50 هدفا في 53 مباراة شارك بها مع سبورتينج لشبونة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

- ريال يبتعد عن صفقة برشلونة.. ويتجه للهدف الأكبر

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يستهدف النادي الملكي التعاقد مع لاعبين آخرين خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن ريال مدريد لن ينفق 300 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولكنه يسعي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع "مبابي" نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وقدرات هجومية تهديفية عالية بالإضافة لصغر سنه.

وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان في بداية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لضم "نيمار"، ولكنه توقف بسبب المطالب المالية الضخمة لنادي باريس، بالإضافة لقلق إدارة النادي الملكي من تكرار إصابات اللاعب البرازيلي وسلوكه خارج الملعب.

- زيدان يفتح النار على الجميع

أكد الصحفي الموثوق خورخي فالدانو في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الأحد أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني فقد أعصابه بعد التعادل الذي سقط فيه الفريق مع نادي فياريال بهدفين لكلاً منهما في المباراة التي إحتضنها ملعب لا سيراميكا لحساب مباريات الجولة الثالثة من الليجا.

وقال فالدانو أن زيزو لا يرى أي تبرير للأخطاء الساذجة التي يقع فيها بعض اللاعبين بالإضافة إلى أنه منزعج من خط الدفاع وبالأخص مواطنه الفرنسي رفائيل فاران البعيد عن مستواه خلال الفترة القليلة الماضية والذي تبدو عليه علامات السرحان وعدم التركيز.

وعن إعتماده عن بعض العناصر اكد زيزو أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية بالإضافة إلى الأسماء التي ستدخل قوائم المباريات القادمة حتى يقوم كل لاعب بالتركيز داخل أرضية الملعب للحفاظ على مكانته.

وبسؤاله عن المستوى المميز الذي ظهر به جاريث بيل أكد أنه سعيد للغاية بما وصل إليه الويلزي لكنه في نفس الوقت إنزعج من الطريقة التي خرج بها بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية في غضون ثلاثة دقائق فقط ليحرم الفريق من خدماته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الريال يحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الأسباني الممتاز برصيد خمسة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الافتتاحية قبل أن يتعادل الجولة الماضية مع فريق نادي بلد الوليد على ملعبه سانتياجو بيرنابيو ويكرر نفس النتيجة يوم أمسم مع فياريال.

- تقارير.. زين الدين زيدان يثير الشكوك لدى الجميع

وجه الإعلامي خورخي فالدانو إنتقادات لاذعة للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني بسبب تراجع نتائج الفريق الملكي، منذ عودته لتدريب الفريق في مارس الماضي خلفًا لـ"سانتياجو سولاري"

وقال خورخي فالدانو في تصريحات لإذاعة "اوندا سيرو": "زين الدين زيدان يثير الشكوك لدى الجميع بما فيهم جماهير النادي الملكي حول قدرة الريال على المنافسة بالموسم الحالي،لا يوجد تركيز، لا يوجد نظام معين، لا توجد تشكيلة ثابتة للفريق".

ريال مدريد خاض 14 مباراة تحت قيادة "زيدان" منذ عودته لتدريب الفريق الملكي، حقق 6 إنتصارات، و4 تعادلات، و4 هزائم، كما أنه لم يحقق سوي إنتصارين فقط خلال 7 مباريات خاضها الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجمع ريال مدريد 5 نقاط من 3 مباريات خاضها بالدوري الاسباني بالموسم الحالي، حيث فاز على سيلتا فيجو 3-1، وتعادل مع بلد الوليد، وفياريال 1-1، 2-2 على الترتيب، ويحتل المركز الخامس في جدول الليجا برصيد 5 نقاط.

- وافد ريال مدريد الجديد يوجه رسالة للجماهير

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وجه إريولا الوافد الجديد لفريق ريال مدريد قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي أولى رسائله لجماهير الفريق الملكي بعد التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن منذ قليل التعاقد مع إريولا حارس مرمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة ضمن صفقة كيلور نافاس الذي رحل عن البرنابيو.

ورحل نافاس بعد أن قضي خمسة مواسم مع ريال مدريد بعدما تعاقد معه النادي الملكي من ليفانتي منذ خمسة مواسم في عام 2014.

ووجه إريولا رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التعاقد مع الملكي قائلا: سعيد للغاية بإن أتواجد هنا، فخور للغاية.. فخور بأن أكون مدريديستا.

- رسمياً.. ريال مدريد يعقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

أتمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إتفاقها مع نظيرتها في فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن إبرام صفقة تبادلية تقضي بإنتقال لاعب من كل فريق إلى الفريق المنافس في أخر أيام فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعبر حساب الفريق الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر الفريق الباريسي مقطع فيديو يظهر فيه الكوستاريكي كيلور نافاس وهو يحمل حقيبة سوداء وفور أن قام بفتحها ظهر قميص النادي في إعلان رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح.

ووقع نافاس على عقد إنضمامه للفريق الفرنسي لمدة أربعة سنوات قادمة الأمر الذي يجعله مرتبطاً مع الفريق الفرنسي بعقد حتى العام 2023 بعد أن دافع عن ألوان نادي العاصمة الاسبانية ريال مدريد خلال الخمسة سنوات الماضية.

في الوقت الذي أعلن فيه فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل ألفونس أريولا حارس مرمى الفريق لينضم بصورة رسمية إلى ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية يوم الثلاثين من شهر يونيو للعام المقبل 2020.

وسجل ريال مدريد أريولا رسمياً في سجلات الفريق الموجودة في الاتحاد الاسباني لكرة القدم ليصبح بشكل رسمي لاعباً في كتيبة زين الدين زيدان ليصبح بذلك حارس بديل للبلجيكي تيبوا كورتوا.

- ريال مدريد يضم نجم باريس سان جيرمان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد ريال مدريد مع رايولا حارس مرمي الفريق الباريسي بعدما رحل الحارس البديل للمرينجي الكوستاريكي كيلور نافاس إلى قلعة حديقة الامراء بعد خمسة سنوات قضاها مع كتيبة زين الدين زيدان.

وشهد السوق الحالي ضم كتيبة زيدان للفرنسي ميندي الظهير الأيسر لليون الفرنسي بالإضافة إلى لوكا يوفيتش من فريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الأنجليزي رغبةً من الفريق في التغلب على الموسم الصفري الذي خرجوا به الموسم الماضي ولتعويض رحيل كريتسيانو رونالدو.

- عاجل - باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع نجم ريال مدريد

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني من خلال السنوات المقبلة.

وعبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر الفريق مقطع فيديو يظهر فيه الحارس وهو يهبط من سيارة يحمل في يده حقيبة سوداء اللون.

وتضمن مقطع الفيديو حصول نافاس على تذكرة خاصة بالغرفة التي سيصل إليها وفور فتحه للحقيبة يجد أطقم النادي الباريسي.

يذكر أن نافاس سبق وأن دافع عن عرين فريق نادي ريال مدريد خلال السنوات الخمسة الماضية وحصل مع الفريق على أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل ما جعله ينضم إلى الملكي بسبب مستواه المميز.

- اريكسن إلى ريال مدريد أصبح قريب قبل غلق الميركاتو

لم يتمكن مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو من تأكيد ما إذا كان كريستيان إريكسن سيبقى مع النادي بعد انتهاء مهلة الانتقالات الصيفية أم لا.

وارتبط إريكسن بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد ومجموعة من الأندية الأخرى ولكن الوقت يدق في خطوة محتملة.

و بعد تعادل توتنهام 2-2 أمام آرسنال، لم يتمكن بوتشيتينو إلا من القول إن داين سيكون لاعب توتنهام على الأقل حتى نهاية الموعد النهائي.

وقال بوكتينيو: "إنه لا يزال لاعبنا، ليوم واحد على الأقل لا أريد أن أقول إن هذا مستحيل، لكن سيكون من الصعب الحفاظ عليه.

واختتم مدرب السبيرز : " أنا متفائل الأمر الأكثر أهمية هو أنه لم يتبق سوى 24 ساعة [حتى يغلق الموعد النهائي] ".