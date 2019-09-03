رياضة | مدرب المنتخب .. هل يحقق حسن شحاتة الحلم الذي لم يكتمل؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب .. هل يحقق حسن شحاتة الحلم الذي لم يكتمل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر من تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، بعد أن دخل ترشيحات تولى الفراعنة بقوة من جديد خلفاً للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيري السابق الذى تم إقالته عقب خروج مصر من دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

5 أسماء مرشحة لقيادة منتخب مصر

وأعلن عمرو الجناينى عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

ويعد حسن شحاته هو أحد أفضل المدربين فى تاريخ كرة القدم المصرية ومن أفضل من دربوا منتخب مصر بعد أن إستطاع قيادة مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010 بعد أن تم تعيينه عام 2004.

ورغم سيطرة منتخب مصر على البطولة الإفريقية ولكن فشل منتخب مصر فى الوصول لبطولة كأس العالم عام 2010 بعد أن كانت مصر فى مجموعة ضمت كل من الجزائر وزامبيا ورواندا وصعد محاربو الصحراء للمونديال الذى أقيم فى جنوب إفريقيا بعد الفوز فى مباراة فيصل مع مصر أقيمت فى الخرطوم بالسودان عام 2009 بفضل هدف عنتر بن يحيي لتنهى على آمال المعلم فى الوصول للحلم الأكبر وهو المونديال.

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وفى حال عودة حسن شحاتة من جديد لتدريب منتخب مصر والإستقرار عليه من قبل اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى سيكون أولى أهدافه هى الوصول لكأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها فى الكاميرون ثم لعب تصفيات مونديال كأس العالم قطر 2022.

ومازال حسن شحاتة يحلم بقيادة مصر فى كأس العالم ليحقق حلمه الذى لم يحققه مع الجيل التاريخي لمصر فى خلال 7 سنوات قاد بها المنتخب الوطني.

وأكد رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة أن ليس هناك إستبعاد لأى مرشح من بين الخماسي حتى الأن وسيتم حسم الأمر فى أسرع وقت ممكن.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على أن يكون الجهاز الفنى الجديد والذى سيقود منتخب مصر وطنى خلال المرحلة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.