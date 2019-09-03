الامارات | إشبيلية يتعاقد مع المكسيكي تشيتشاريتو

شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يتعاقد مع المكسيكي تشيتشاريتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز (تشيتشاريتو) من وست هام الإنجليزي، بعقد لثلاثة أعوام.

وقال النادي الإسباني في بيان «توصل ناديا إشبيلية ووست هام الى اتفاق لانتقال خافيير هرنانديز المعروف بـ(تشيتشاريتو)»، مشيراً إلى أن «المهاجم وقع عقداً لثلاث سنوات».

وتراجعت حظوظ هرنانديز في اللعب أساسياً بعد انضمام الفرنسي سيباستيان هالير من اينتراخت فرانكفورت في يوليو الماضي. أما وست هام فأصدر بياناً جاء فيه «يود النادي توجيه الشكر الى تشيتشاريتو لمساهمته، ويتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية».

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وهرنانديز (31 عاماً) الذي دافع أيضاً عن ألوان ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، هو أفضل هداف في تاريخ منتخب المكسيك، برصيد 51 هدفاً في 108 مباريات.

ويعود هرنانديز بالتالي الى الدوري الإسباني حيث لعب لريال مدريد موسم 2014-2015، وسيعزز الخط الهجومي للنادي الأندلسي لا سيما بعد رحيل الفرنسي وسام بن يدر الى موناكو، وبابلو سارابيا إلى باريس سان جرمان.

وحقق إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا السابق جولن لوبيتيغي بداية جيدة في الموسم الجديد من بطولة إسبانيا بفوزه في مباراتين وتعادله في واحدة في المراحل الثلاث الاولى.