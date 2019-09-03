الامارات | سان جيرمان يقترب من ضم إيكاردي

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يقترب من ضم إيكاردي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية أن باريس سان جيرمان اقترب من الظفر بخدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، قبل ساعات من نهاية الميركاتو.

وسينضم إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضافت الشبكة: «من المتوقع أن يوقع إيكاردي على عقود جديدة مع إنتر ميلان، قبل انتقاله لصفوف بي إس جي في الساعات القليلة المقبلة».

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وخرج إيكاردي من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، عقب التعاقد مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

ودخل إيكاردي في مشكلات عدة مع النيراتزوري، بعدما تم تجريده من شارة القيادة الموسم الماضي، أثناء فترة المدير الفني لوتشيانو سباليتي.

وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عاماً للإنتر، قادماً من صفوف سامبدوريا عام 2013، وسجل 17 هدفاً خلال 37 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.