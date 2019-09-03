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الامارات | يورنتي يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة نابولي

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي إلى إيطاليا من بوابة نابولي قادماً من توتنهام الإنجليزي، بعدما أصبح لاعباً حراً بعد موسمين أمضاهما في لندن، بحسب ما أعلن وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين. ولم يفصح النادي الجنوبي عن أي تفاصيل بما يخص الصفقة، لكن تقارير صحافية محلية أشارت الى أن لاعب يوفنتوس السابق (2013-2015) وقع عقداً لمدة عامين.

وكان الدولي الإسباني المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، قد بلغ مع «سبيرز» نهائي الموسم الفائت قبل الخسارة أمام .

وتنقل اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بين أندية أوروبية عدة منها إشبيلية الإسباني وسوانسي سيتي الويلزي، لكن نجمه لمع مع أتلتيك بلباو الإسباني الذي لعب في صفوفه بين عامي 2005 و2013، مسجلاً له 118 هدفاً في 333 مباراة (بحسب موقع النادي).

وكان نابولي خسر بطريقة دراماتيكية أمام مضيفه يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من «سيري أ»، بعدما عوض تأخره صفر-3 الى تعادل في الدقيقة 81، قبل أن يسجل مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي هدفاً عكسياً في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع (90+2).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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