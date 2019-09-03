شكرا لقرائتكم خبر عن بارما يعلن ضم المدافع دارميان من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، أمس، عن ضم المدافع ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد لمدة أربعة أعوام، وذلك في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية. وقضى دارميان (29 عاماً) أربعة مواسم مع مانشستر يونايتد وتوج مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي، لكنه شارك في 14 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين.
وخاض دارميان 36 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وكان آخر استدعاء له لقائمة المنتخب في نوفمبر 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بارما يعلن ضم المدافع دارميان من مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.