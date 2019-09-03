الامارات | بارما يعلن ضم المدافع دارميان من مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن بارما يعلن ضم المدافع دارميان من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، أمس، عن ضم المدافع ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد لمدة أربعة أعوام، وذلك في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية. وقضى دارميان (29 عاماً) أربعة مواسم مع مانشستر يونايتد وتوج مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي، لكنه شارك في 14 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين.

وخاض دارميان 36 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وكان آخر استدعاء له لقائمة المنتخب في نوفمبر 2017.