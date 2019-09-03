الامارات | «عزوز»: أداء خورفكان أمام النصر يرفع سقف التطلعات

شكرا لقرائتكم خبر عن «عزوز»: أداء خورفكان أمام النصر يرفع سقف التطلعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب خورفكان عبدالعزيز إسماعيل (عزوز)، إن سوء الحظ تسبب في حرمان فريقه تسجيل الأهداف، وتحقيق الفوز على النصر في مباراة الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، التي أقيمت السبت الماضي في استاد نادي اتحاد كلباء وانتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «المردود الفني المميز الذي قدمه لاعبو الفريق استحق عليه نتيجة أفضل من التعادل، وأعتقد أن الأداء الذي قدمه أمام النصر يبعث برسالة اطمئنان مبكرة بأن نسور خورفكان سيحصل على مركز جيد في ترتيب الفرق في الموسم المقبل».

وتابع «قدمنا مباراة قوية وجميلة، على الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو ودرجة الحرارة العالية، وكان بإمكاننا تسجل الأهداف لولا معاندة الحظ الذي وقف أمام الكثير من الهجمات التي قادها لاعبونا، فضلاً عن براعة حارس مرمى النصر إبراهيم عيسى».

وتابع: «سعداء بما قدمه الفريق بشكل كامل، خصوصاً اللاعبين البرازيليين الذين حرصوا على تقديم أداء يبشر بمردود فني عالٍ». وأشاد عبدالعزيز اسماعيل بالدور الفني البارز لحارس مرمى فريقه محمد يوسف، ووصفه بأنه كان العمود الفقري لنيل الفريق أول نقطة في الموسم. وأكمل «نناشد لجنة دوري المحترفين أن يكون موعد إقامة المباريات عصراً، حيث تقل نسبة الرطوبة عن فترة المساء، لكي يبقى اللاعب بجاهزية بدنية عالية».

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وختم: «استفدنا كثيراً من التوجيهات التي يقدمها المدرب البرازيلي باولو كاميلي، الأمر الذي شجعنا على رفع سقف التطلعات لتحقيق نتائج مميزة في الموسم الجديد».

- «النسور» كان

يستحق نتيجة أفضل

من التعادل أمام

النصر.