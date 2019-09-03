الامارات | «عموري» بقائمة المنتخب لمواجهة ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «عموري» بقائمة المنتخب لمواجهة ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُغادر فجر غد عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا 10 الجاري باستاد بوكيت جليل ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا. وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة)، خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الإحبابي (العين)، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي)، حبيب الفردان، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر)، علي صالح، علي سالمين (الوصل)، حسن المحرمي (بني ياس).

وكان الأبيض أقام معسكراً خارجياً في البحرين خاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب جمهورية الدومينيكان وانتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة سجلها خليل إبراهيم (هدفين) وبندر الأحبابي وجاسم يعقوب، فيما فاز في المباراة الثانية على سريلانكا بخمسة أهداف مقابل هدف جاءت عن طريق علي مبخوت (3 أهداف) وأحمد برمان وعلي صالح.

وحرص المدير الفني لمنتخبنا فان مارفيك على خوض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين بهدف منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية قبل خوض غمار التصفيات.

علي صالح: تمثيل المنتخب في سن صغيرة شرف لي

أوضح اللاعب الشاب علي صالح، المنضم حديثاً إلى المنتخب الوطني الأول، أنه يطمح لظهور مميز في أول مشاركة رسمية منتظرة له مع الأبيض، مبيناً أنه سيحرص على تقديم أفضل ما يملك من أجل إقناع الجهاز الفني، معرباً عن أمله في تقديم ما يفيد المنتخب ويسهم في تحقيق النتائج المطلوبة خلال التصفيات المشتركة.

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واعتبر صالح المولود في يناير 2000، أن حصوله على فرصة تمثيل منتخب بلاده في هذه السن الصغيرة وهو في بداية مشواره الكروي شرف لا يدانيه شرف، وأمر يبعث على الفخر، واعداً بأن يكون جندياً مخلصاً في صفوف الأبيض، ويقدم كل ما يملك من أجل وطنه ومنتخب بلاده.

وكشف علي صالح عن طموحاته في الموسم المقبل الذي يسعى من خلاله لمواصلة التألق وتحقيق إنجازات جديدة مع المنتخب والنادي، مشيراً إلى أن حصوله على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، منحه دافعاً أكبر للعمل على تطوير مستواه أكثر، واعتبر صالح الاختيار للمنتخب الأول نقطة تحول مهمة في مسيرته الرياضية.

وقال: «الدخول إلى قائمة الأبيض حملني مسؤولية أكبر، ووضعني أمام تحد كبير أتمنى أن أكون على قدره. أعدكم أن أكون دائماً في الموعد، وأن أقاتل من أجل منتخبنا بكل ما أملك من قوة». وكان اللاعب الشاب شارك بديلاً في مباراة جمهورية الدومينيكان، فيما شارك أساسياً أمام سريلانكا وسجل هدفاً بمهارة عالية.

إسماعيل راشد: مشاركة «عموري» أهم المكاسب

أبدى إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول رضاه عن معسكر المنتخب الذي اختتم أول من أمس بالعاصمة البحرينية المنامة، مؤكداً أنه حقق الأهداف المطلوبة، وأسهم في رفع درجة جاهزية نجوم الأبيض للمرحلة الأولى من التصفيات. وتحدث إسماعيل راشد عن عودة اللاعب عمر عبدالرحمن للمشاركة مجدداً مع المنتخب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، معتبراً أن مشاركته من أهم المكاسب التي تحققت خلال فترة المعسكر، مضيفاً أن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية اللاعب وقدرته على المشاركة في المرحلة المقبلة، ليسهم مع زملائه في قيادة الأبيض للتأهل عبر التصفيات المشتركة. من جهته، أكد خالد عيسى حارس مرمى المنتخب، أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل من أجل مواصلة الإعداد حتى يكون الأبيض في المستوى الذي تنتظره الجماهير، واعداً بتقديم كل ما يملك من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى أن اللاعبين كلهم عزيمة وإصرار ليحسنوا تمثيل الوطن، ويعكسوا صورة مشرفة عن كرة القدم الإماراتية.