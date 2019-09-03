الامارات | دبا الفجيرة يضم 7 لاعبين موهوبين للفريق الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يضم 7 لاعبين موهوبين للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي دبا الفجيرة ضم سبعة لاعبين موهوبين تم تصعيدهم من فريق الرديف لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال مدرب الفريق محمد الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس ادارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني والطامحة للعودة لمكانته المعهودة في دوري الأضواء، ولبناء الفريق بالاعتماد على ابناء النادي مثل أحمد الخديم وعبيد الشهياري المتواجدين منذ الموسم الماضي، فقد تم تصعيد كل من أحمد سالم وخالد راشد وحارس المرمى أحمد عبدالله، وخليفة المرشدي وخميس سليمان».

وتابع: «نتطلع إلى منح جميع اللاعبين فرصاً مميزة للمشاركة في المنافسات المقبلة ودعم مستواهم الفني للنجاح بالعودة للعب في دوري الخليج العربي، إضافة الى لاعبي الفريق الأساسيين»، مبيناً أن الفريق لعب امام العربي وديا وفاز بهدفين نظيفين سجلهما أحمد خميس والبرازيلي فينيسيوس، وبالنتيجة نفسها فاز على مسافي وسجلهما الأرجنتيني بوتشيا والموهوب أحمد سالم.