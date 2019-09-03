الامارات | «الزعيم» يستثمر في المدرسة الفرنسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يستثمر في المدرسة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة العين لكرة القدم عن اكتمال إجراءات التعاقد مع اللاعبين الفرنسيين عمر ياسين (19 عاماً) وإدريس مزاوياني (19 عاماً)، لمدة ثلاثة مواسم، وذلك لقيدهما ضمن فئة «المقيمين»، بعد أن أصبحا لاعبين حرين. ويعد مزواياني وياسين ثالث اللاعبين الذين سيتم قيدهم في فئة المقيمين في قائمة «الزعيم»، بعدما كان النادي قد أعلن التعاقد مع الصربي الشاب أندريا رادوفانوفيتش 18 عاماً. ونشأ إدريس مزاوياني في أكاديمية الناشئين في باريس سان جيرمان، وشارك مع فريقي تحت 17 وتحت 19 سنة، بينما ولد عمر ياسين في فرنسا لأب مصري وأم جزائرية، ونشأ أيضاً في النادي الباريسي، بينما انضم في شهر مارس الماضي إلى معسكر المنتخب الأولمبي المصري في إسبانيا تحت قيادة المدرب شوقي غريب، علماً أن شقيقه الأكبر عبدالله، كان يلعب في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم خلال فترة الانتقالات الحالية إلى المقاولون العرب المصري. من جهته، أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم والرديف، محمد عبيد حماد، أن المكاسب المرجوة من القرار التاريخي بمشاركة المواليد والمقيمين في المسابقات الرسمية لا تقتصر على الجوانب الفنية فحسب بل هناك فوائد استثمارية وتسويقية، فضلاً عن تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ونتمنى التوفيق للاعبين المميزين عمر وإدريس مع زملائهم بقائمة الفريق. وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، قائلاً: «العمل مستمر لتعزيز صفوف الفريق بعناصر أخرى قبل إغلاق باب فترة الانتقالات الصيفية في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق بناءً على رؤية المدرب بالتوافق مع اللجنة الفنية للاحتراف». وأكد لاعب الوسط، عمر ياسين، أنه من المتابعين لفريق العين وعلى معرفة جيدة بتاريخ النادي وعدد من اللاعبين الذين دافعوا عن شعار النادي عبر تاريخه المدجج بالإنجازات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية، من ضمنهم الغانيان أسامواه جيان وعبيدي بيليه والكولومبي دانيلو أسبريلا والفرنسي غيريس كيمبو.

بينما قال إدريس مزاوياني: «تعرفت إلى نادي العين فعلياً عندما انتقل إليه الفرنسي غيريس كيمبو»، موضحاً: «أنا وكيمبو من منطقة واحدة في فرنسا، وعندما انتقل إلى هنا بدأت كغيري من أبناء المنطقة في متابعة أخبار النادي ومشاهدة عدد من المباريات، لذلك أشعر بسعادة كبيرة جداً بعد انضمامي إلى العين، ولا سقف لطموحاتي مع هذا النادي الكبير».

عمر ياسين

مواليد: 08/‏‏05/‏‏2000

الجنسية: فرنسي

النادي السابق: باريس سان جيرمان

المركز: صانع ألعاب

Advertisements

القدم: اليمنى

إدريس مزاوياني

مواليد: 15/‏‏01/‏‏2000

الجنسية: فرنسي

النادي السابق: باريس

سان جيرمان

المركز: لاعب وسط

القدم: اليسرى