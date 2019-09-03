الامارات | لاعب كرة سلة «ينطح» خصمه في بطولة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كرة سلة «ينطح» خصمه في بطولة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طغت حادثة «نطح» لاعب أنغولا ليونيل باولو منافسه الإيطالي أليساندرو جنتيلي، على مباراة المنتخبين في نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر، التي انتهت بفوز المنتخب الأوروبي 92-61.

وواصل منتخب «الأتزوري» انطلاقته القوية، وحقق فوزاً ثانياً في المباراة التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين، بعد فوزه الكبير على الفلبين 108-62 في المباراة الأولى.

ومنيت أنغولا بالهزيمة الثانية بعد سقوطها أمام صربيا 105-59.

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ووقع الاحتكاك عندما دفع جنتيلي بقوة اللاعب الأنغولي الذي ردّ بداية بلطف قبل أن «ينطح» ابن الـ26 عاماً في أنفه قبل ثوانٍ من نهاية اللقاء.

وكان ماركو بيلينيلي لاعب سان أنتونيو سبيرز الأميركي أفضل مسجل في اللقاء بـ17 نقطة، فيما تألق زميله جيف بروكس محققاً 11 نقطة، 11 متابعة وسرقتين للكرة، ليقودا إيطاليا للفوز.

ويلتقي بطل أوروبا عامي 1983 و1999 في المباراة المقبلة نظيره الصربي، المرشح الأبرز لخطف اللقب من الولايات المتحدة، في مواجهة منتظرة بين الطرفين الأربعاء.