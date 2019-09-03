شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل زنجبار في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته، مساء الاثنين، تحت قيادة المدير الفني للفريق، إيهاب جلال، بعد حصوله على راحة سلبية لمدة يومين بعد نهاية معسكره التدريبي المغلق والذي استمر لنحو أسبوعين في الإسماعيلية.

حرص ايهاب جلال قبل انطلاق المران على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدا لهم ضرورة التركيز التام خلال تلك المرحلة من فترة الإعداد والتي تسبق المباراة الافتتاحية للمصري بالنسخة الـ17 من البطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار.

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تقام المباراة في زنجبار 15 سبتمبر الجاري، وأشاد المدير الفني بحجم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المراحل السابقة من فترة الإعداد والتي تواصلت على مدار الشهرين الماضيين.

أما عن المران، فقد جاء حماسيا من جميع اللاعبين وركز خلاله الجهاز الفني على النواحي البدنية فيما خاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.

وشهد المران مشاركة الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي واللذين قاما بالتوقيع على عقدي انضمامها للقلعة الخضراء مساء أمس الأحد بعد الحصول على الاستغناء الخاص بهما من مسئولي نادي الزمالك.