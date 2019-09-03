ليونيل ميسي يزف خبراً ساراً لجماهير برشلونة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن جماهير برشلونة قد تلقت أخبار سارة منذ قليل، وذلك بعدما تم الإعلان عن جاهزية ليونيل ميسي للعودة من جديد إلى صفوف الفريق، ومن المتوقع بأن يعود الأرجنتيني لمساعدة فريقه خلال مباراة فالنسيا المقبلة، حيث سيصبح بإمكان ليونيل ميسي، أن يشارك في مباراة فالنسيا لمدة 30 دقيقة فقط.



وذكرت الصحيفة الإسبانية، بأن ميسي وكذلك فيريو، سيكونا جاهزين للمشاركة مع فريق إرنستو فالفيردي خلال مباراة فالنسيا المقبلة، وهذا في الوقت الذي ينتظر فيه نيتو وعثمان ديميبلي الحصول على الموافقة الطبية من أجل أن يعودا من جديد إلى المشاركة في تدريبات الفريق.

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وذكرت التقارير الصحفية، بأن عودة عثمان ديمبلي إلى صفوف برشلونة لن تكون قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل على أقل تقدير.

وفي سياق منفصل، ذكرت الصحف الكتالونية صباح اليوم بعض التفاصيل عن أسباب فشل صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى النادي الكتالوني، وأكدت بأن باريس قد ظل متمسكًا بمطالبه المادية الكبيرة للتنازل عن نيمار، في حين رفض برشلونة هذا الأمر، وإنسحب من الصفقة بصورة رسمية