الجزائري رشيد غزال ينضم لفيرونتينا الإيطالي رسمياً

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
الجزائري رشيد غزال
كشف نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميًا مع الجزائري الدولي رشيد غزال، جناح ليستر سيتي الإنجليزي.
وذكر فيورنتينا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن النادي نجح في ضم غزال، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار شراء بشكل نهائي في نهاية الموسم.
وتشير تقارير صحفية إلى أن الفيولا يحق له ضم غزال بنهاية الموسم بشكل نهائي، مقابل 10 ملايين يورو.
وانضم غزال إلى صفوف ليستر سيتي في الصيف الماضي، لسد الفجوة التي حدثت برحيل مواطنه رياض محرز، الذي انتقل من ليستر إلى مانشستر سيتي.
يذكر أن الجناح الجزائري تمكن من تسجيل 3 أهداف فقط في 23 مباراة لعبها بقميص الفوكس.
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