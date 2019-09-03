جالاتا سراي يضم المهاجم فالكاو رسمياً

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

فالكاو

كتب وكالات

أكد نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم الكولومبي الدولي راداميل فالكاو، لـ 3 مواسم مقبلة، قادمًا من موناكو الفرنسي.



كان الكولومبي، وصل لمدينة إسطنبول مساء الأحد حيث حظي باستقبال الأبطال من جانب الجماهير الغفيرة التي كانت بانتظاره في مطار "أتاتورك"؛ تمهيدًا للانتقال لصفوف الفريق الأكثر نجاحًا، وحصدًا للألقاب في تركيا.

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وأعلن جالاتا سراي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "توصلنا لاتفاق مع اللاعب المحترف راداميل فالكاو جارسيا، ومع نادي موناكو للتعاقد مع اللاعب دون أي صعوبات".

وأتم البيان "وفقًا للاتفاق المبرم، سيحصل اللاعب خلال المواسم الثلاث بدءًا من الجاري على 5 ملايين يورو".

واكتفى النادي بنشر رسالة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على شبكة (تويتر) الاجتماعية كتب فيها "تمت مهمة فالكاو".

وتصدرت الصفقة المحتملة للاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الأسبق مع جالاتا سراي عناوين الصحف الرياضية في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.