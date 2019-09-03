رسمياً.. إيكاردي الى باريس سان جيرمان من إنترميلان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع المهاجم الإيطالي ماورو إيكادري قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وأفاد النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي مساء الإثنين أن إيكاردي سيلعب في صفوف الفريق الباريسي معارا لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو 2020 مع خيار الشراء.
وكشفت تقارير صحفية أن خيار الشراء بعد نهاية الموسم يُقدر بـ70 مليون يورو.
وجدد إيكاردي، الذي سيرتدي القميص الذي يحمل الرقم 18 مع باريس، تعاقده مع إنتر ميلان حتى عام 2022 قبل إعارته إلى "PSG".
يذكر أن صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى إنتر ميلان قادما من سامبدوريا في 2013، وسجل المهاجم الإيطالي 121 هدفا خلال 219 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي.
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