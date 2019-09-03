شكرا لقرائتكم خبر عن معايير «المحترفين» تجذب اهتمام مهاجان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

أشاد مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجان ناير بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال زيارته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتقائه برئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، بحضور المدير التنفيذي مدير التراخيص بالرابطة عبدالعزيز الحميدي، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد، والتي اطلع فيها مهاجان ناير على آلية سير عمل الرابطة فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، التي انتهت فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ31 من أغسطس.

وعبر مهاجان عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة في الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيدا بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية التي انتهت معاييرها الـ5 وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، إضافة إلى المعيار المالي.