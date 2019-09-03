شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: أمير مرتضى ذكرني بمقولة "شيلوه من فوقي بدل ما أموته"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الحفيظ خلال برنامج ملك وكتابة على قناة الاهلى مع الاعلامى ابراهيم المنسيى هو خرج يوم الأحد ليقول أتمنى أن يعود الأهلي لمستواه، ذكرني بمقولة "شيلوه من فوقي بدل ما أموته".
واكد عبد الحفيظ ان العقلية لن تتغير أبدا. نحن في وادٍ وهو في عالم افتراضي آخر خاص به. عالم افتراضي بعيد تماما عن الحقيقة".
وواصل "نحن نتعامل بكل احترام شديد ولكن إذا كان يريد تغيير ذلك، فلا مشكلة".
وأكمل حديثه قائلا: "حديثه لن يُغير من سُنة الحياة التي تقول أننا ننتصر دائما، قد ينتصر علينا مرة أو مرتين فقط، ولكنك لن تُغير سنة الحياة أبدا".
وحصد الأهلي لقب الدوري المصري على حساب الزمالك، ويستعد الأخير لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر ويهدف لتحقيق البطولة للمرة السادسة في آخر 7 نسخ.
وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.
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