شكرا لقرائتكم عمرو زكي يطمئن جمهوره بعد حادث السير: هرجع أحسن من الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن عمرو زكي، لاعب منتخب مصر السابق، الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير. وقال زكي فى تصريحات تلفزيونية :" «الحمد لله، أنا كويس وبوجه الشكر لكل الجماهير واللاعبين اللي اهتمت وسألت عليا»، معلقاً «إن شاء الله قريب أرجع أحسن من الأول".». وكان زكي قد تعرض لحادث سير على طريق الساحل الشمالي، نقل على إثره إلى المستشفى.

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