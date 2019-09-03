شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: فايلر يتميز بالواقعية وظهر ذلك خلال تصريحاته بالمؤتمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للنادى الأهلى ، أن السويسرى " فايلر " يتميز بالواقعية وهذا الأمر ظهر خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى أقيم بمقر النادى بالجزيرة . وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى، أن الفريق الاحمر ليس لديه قائمة كاملة بسبب غياب اللاعبين الدولين الذين يتواجدون بمنتخبات بلادهم الفترة الحالية . Advertisements وأشار سيد عبد الحفيظ أن يوجد تحديات جديدة للجهاز الفنى الجديد للأهلى وتبدأ بمباراة انوا سبورت يوم 14 من الشهر الجارى . ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

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