شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: فايلر يعرف اللاعبين بأرقام قمصانهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، يعرف لاعبي الفريق وليس في حاجة للتعرف عليهم.

وقال عبد الحفيظ خلال برنامج ملك وكتابة على قناة الاهلى مع الاعلامى ابراهيم المنسيى فايلر شاهد عدد من مباريات الفريق التي أقيمت خلال الفترة الأخيرة.

وقال مدير الكرة: ان المدرب الجديد لايحتاج الى التأقلم مع الاعبين لانه يعرف لاعبي الأهلي قبل أن يتولى المهمة، كما شاهد ثلاث أو أربع مباريات للفريق منها المواجهات الأخيرة التي تم إقامتها في الفترة الماضية".

وانهى عبد الحفيظ بان المدرب فايلر يعرف اللاعبين بأرقام قمصانهم، لم يتواجد في المران من أجل التعرف عليهم، بل مشاهدته السابقة لهم جعلته على معرفة بهم".

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الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن عن تولي فايلر لمهمة تدريبه خلال الفترة المقبلة، ليكون خلفًا لمارتن لاسارتي الذي تم إقالته من منصبه.

وحصد الأهلي لقب الدوري المصري على حساب الزمالك، ويستعد الأخير لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر ويهدف لتحقيق البطولة للمرة السادسة في آخر 7 نسخ.