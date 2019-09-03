شكرا لقرائتكم المهدي سليمان يتحدث عن مواجهة الزمالك فى نهائى الكأس.. ومنافسة الشناوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز عن تأهل فريقه لنهائي كأس مصر لمواجهة نادي الزمالك.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "المباراة كانت صعبة جدًا بس قدرنا نكسب في الأخر، لاعبو الفريق مرهقين بسبب مباراة الكونفدرالية وبعدها بأيام خضنا مباراة حرس الحدود".

متابعًا "مباراة الزمالك ستكون قوية أمام فريق كبير، سنحاول حسم المباراة والفوز بالكأس".

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وأستكمل "طموحنا من البداية منذ تأسيس الفريق وهو المنافسة على البطولات".

وعن المنافسة في حراسة المرمى ببيراميدز، قال المهدي "الجميع يلعب لصالح الفريق، الي يلعب ويكون كويس هيكون ده لصالح الفريق".

مختتمًا تصريحاته "شئ كويس ان الفريق يكون عنده 3 حراس على مستوى عالي".