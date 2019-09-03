شكرا لقرائتكم المهدي سليمان يتحدث عن مواجهة الزمالك فى نهائى الكأس.. ومنافسة الشناوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "المباراة كانت صعبة جدًا بس قدرنا نكسب في الأخر، لاعبو الفريق مرهقين بسبب مباراة الكونفدرالية وبعدها بأيام خضنا مباراة حرس الحدود".
متابعًا "مباراة الزمالك ستكون قوية أمام فريق كبير، سنحاول حسم المباراة والفوز بالكأس".
وأستكمل "طموحنا من البداية منذ تأسيس الفريق وهو المنافسة على البطولات".
وعن المنافسة في حراسة المرمى ببيراميدز، قال المهدي "الجميع يلعب لصالح الفريق، الي يلعب ويكون كويس هيكون ده لصالح الفريق".
مختتمًا تصريحاته "شئ كويس ان الفريق يكون عنده 3 حراس على مستوى عالي".
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي سليمان يتحدث عن مواجهة الزمالك فى نهائى الكأس.. ومنافسة الشناوي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.