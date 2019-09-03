شكرا لقرائتكم الزمالك يخاطب تونس بإعفاء ساسى والنقاز من الانضمام لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخاطب مسئولو نادى الزمالك، نظرائهم بالمنتخب التونسى، من أجل السماح بإعفاء فرجانى ساسى وحمدى النقاز من الانضمام لمعسكر نسور قرطاج، بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

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ومن المقرر أن يواجه "نسور قرطاج"، نظيره منتخب موريتانيا يوم الجمعة 6 سبتمبر على الملعب الأولمبي برادس، فيما تقام مواجهة الأفيال الإيفوارية الثلاثاء 10 سبتمبر، فى مدينة "روان" الفرنسية.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء الحصول على إذن من الجهاز الفنى لمنتخب تونس بإعفاء الثنائى "ساسى والنقاز" من المعسكر، بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض مواجهة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر.