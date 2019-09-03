شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: لا يمكن رفض الأهلي المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.
ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية، وكان الأهلي المصري قد أعلن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.
وقال المدرب الجديد خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه: أطالب جماهير الأهلي بأن يظلوا كما هم في ظهر الجهاز الفني والفريق، وأنا سعيد بتدريب ناد بحجم الأهلي.
وأضاف: أعلم جيدا أن اللاعب المصري موهوب، وعملت مع تريزيغيه في أندرلخت البلجيكي، وأنا سعيد بأنني سأدرب مجموعة من اللاعبين أصحاب المستوى الفني العال.. وبلا شك لا يمكن رفض فكرة تدريب فريق بحجم الأهلي.
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