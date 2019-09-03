شكرا لقرائتكم الطلبة العراقي يغيب عن الدوري بسبب "الآسيوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لن يلعب الطلبة العراقي في الدوري الممتاز بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب تراكم ديون النادي وعدم سدادها للاعبين المواسم عدة. وترك القرار غصة في قلوب محبي فريق سيلعب ناديهم في دوري الدرجة الأولى حدث لم يشهده النادي منذ تأسيسه عام 1969.

وعلى مايبدوا أن موسم الأزمات والمشاكل قد بدأ دون رجعة.. محكمة جنايات الرصافة تبت بقضية تزوير أوراق ترشيح عدنان درجال إلى انتخابات التي اتهم بها مدير علاقات اتحاد الكرة وليد طبرة وتصدر مذكرة قبض بحقه واتحاد الكرة يوفد طبرة إلى البحرين مع المنتخب العراقي قبل يوم من صدور القرار.

والموسم لم ينطلق بعد، لكن مشاكله انطلقت مبكرا، أولها استبعاد الطلبة تعويض مقعده بنادي البحري في الدوري للموسم الحالي ومحكمة كأس في لوزان تنظر الجماهير العراقية بفارغ الصبر قرارتها ومهمة منتخب العراق على المحك في تصفيات لكأس العالم وآسيا ستنطلق يوم الخميس من المنامة أمام منتخب البحرين.