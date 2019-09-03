تفاصيل مسابقة تركي آل شيخ لتوقعات نتيجة المباريات والجائزة سيارة BMW

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل شيخ، عن مسابقة كبرى جائزتها سيارة BMW وذلك لمن يتمكن من توقع نتيجة مباريات الفريق الذي اشتراه مؤخرا، واتباع الشروط التي وضعها للمشاركة في هذه المسابقة.

ونشر المستشار تركي آل شيخ أن الفائز في مسابقة توقع مباراة ألميريا المقبلة مع نادي مالاجا في دوري الدرجة الثانية سيفوز بسيارة BMW 318i موديل 2019، إذا توقع نتيجة المباراة بشكل صحيح واتبع الشروط التي يجب توافرها فيمن يشترك في هذ المسابقة.

شروط مسابقة تركي آل شيخ

الإجابة الصحيحة على السؤال من هنا.

عمل لايك وشير لبوست المسابقة من هنا.

متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشيال ميديا وعمل فولو… الحسابات:

حساب في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

حساب في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

حساب في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/

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حساب نادي الميريا بالإسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/

حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وMalaga القادمة والتي ستقام بتاريخ ٧/٩/٢٠١٩ الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. وسيدخل السحب أيضًا من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.. بالتوفيق للجميع”.