شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح خارج سباق «The best» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل لعام 2019، وذلك فى الحفل الذى سيحتضنه ملعب «سان سيرو» بمدينة ميلانو الإيطالية، فى النسخة الرابعة لجوائز الأفضل، والمقرر إقامته يوم 23 سبتمبر الحالى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم كلاً من: كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، وليونيل ميسى نجم منتخب الأرجنتين ونادى برشلونة الإسبانى، وفيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزى.

وكان محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، قد تواجد فى القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة «ذا بيست» التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم، بجانب كريستيانو رونالدو، فرينكى دى يونج، ماتياس دى ليخت، إيدين هازارد، هارى كين، ساديو مانى، كيليان مبابى، ليونيل ميسى، وفيرجيل فان دايك.

وسبق لـ«صلاح» التواجد للمرة الأولى فى القائمة النهائية لجائزة الأفضل فى العالم التى يُنظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم، العام الماضى، لكن الكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسبانى فاز بالجائزة.

كما ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف فى العالم لعام 2019 كلاً من: ليونيل ميسى (برشلونة)، خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بليت)، ودانييل زسورى (ديبريسين).

وكانت قائمة المرشحين الأولية لحصد الجائزة ضمت كلاً من: «ماثيو كوينا – لايبزيج الألمانى، خوان كوينترو – ريفربليت، زلاتان إبراهيموفيتش – لوس أنجلوس جالاكسى، ليونيل ميسى – برشلونة، أجا ناشوت – المنتخب النيجيرى، فابيو كوالياريلا – سامبدوريا، أمى رودريجيز، بيلى سيمبسون، تاونسيند – كريستال بالاس، دانييل زسروى».

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وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة «بوشكاش» كأفضل هدف فى العالم لعام 2018، وحصد الفرعون المصرى الجائزة بعد هدفه فى مرمى إيفرتون الذى سجله فى الدورى الإنجليزى على ملعب «آنفليد»، ليصبح أول لاعب عربى وإفريقى يحصد الجائزة التى انطلقت عام 2009.

فيما ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس فى العالم لعام 2019، كلاً من: أليسون حارس منتخب البرازيل ونادى ليفربول الإنجليزى، وإيدرسون حارس مانشستر سيتى الإنجليزى ومنتخب البرازيل، ومارك أندريه تير شتيجن حارس منتخب ألمانيا ونادى برشلونة الإسبانى.

وجاء على رأس القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب فى العالم كلاً من: الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، والإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، والأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.

وكانت القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب فى العالم ضمت كلاً من: جمال بلماضى (منتخب الجزائر) - ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)- مارسيلو جاياردو (ريفربليت الأرجنتينى) - ريكاردو جاريكا (منتخب بيرو) - بيب جوارديولا (مانشستر سيتى) - يورجن كلوب (ليفربول) - ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) - فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) - إيريك تين هاج (أياكس الهولندى)- تيتى (منتخب البرازيل).

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة كلا من لوسى برونز (ليون - إنجلترا)، أليكس مورجان (أورلاندو برايد - الولايات المتحدة الأمريكية) وميجان رابينو (سياتل رين - الولايات المتحدة الأمريكية).

فيما تواجد ثلاثى على جائزة أفضل حارس مرمى سيدات والتى ضمت كلا من: كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان - تشيلي)، هيدفيج ليندال (فولفسبورج - السويد) وسارى فان فينيندال (أتلتيكو مدريد - هولندا).

وينافس ثلاثى على جائزة أفضل مدرب سيدات كلا من: جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)، فيل نيفيل (إنجلترا) وسارينا ويجمان (هولندا). وضمت قائمة المرشحين لجائزة «فيفا» للمشجعين كلا من: سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التى تشرح لابنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات، جماهير هولندا فى كأس العالم للسيدات، و«خوستو سانشيز»، الذى غير ولاءه وأصبح مشجعا لفريق ابنه الذى توفى فى حادث.