شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب حكامًا أجانب لنهائي الكأس وينهي أزمة ثنائي تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أزمة ثنائى الفريق الكروى الأول فيرجانى ساسى وحمدى النقاز، لاعب المنتخب التونسى، بعدما نجح فى إقناع الاتحاد التونسى والجهاز الفنى لنسور قرطاج بالموافقة على استثناء الثنائى ساسى والنقاز من الانضمام لمعسكر المنتخب خلال الفترة الراهنة حتى يتسنى لهما الاستمرار مع الفريق وخوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، فضلا عن المشاركة مع الفريق أمام بطل السنغال فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع ساسى والنقاز بمكتبه بمقر النادى مساء أمس الأول، عقب مباراة الاتحاد السكندرى بحضور أمير مرتضى، المشرف على الكرة، أبلغهما خلالها باتفاقه الرسمى مع الاتحاد التونسى والجهاز الفنى والإدارى للمنتخب على استثنائهما من الانضمام لمعسكر نسور قرطاج وخوض مباراتين وديتين يومى 6 و10 سبتمبر الجارى، مؤكدا لهما أن العلاقة بين إدارة الزمالك والمسؤولين فى تونس على أفضل ما تكون من التفاهم والاحترام المتبادل موجها شكره للاتحاد التونسى على موقفه ودعمه للقلعة البيضاء. واستقبل الثنائى التونسى الدولى المحترف بصفوف الزمالك القرار بترحاب شديد ووجها الشكر لإدارة الزمالك ومسؤولى الاتحاد التونسى على تفهمهم لموقفهما وأنهما تفصلهما مباراة واحدة عن التتويج بلقب جديد مع فريقهما، فيما انتقد رئيس القلعة البيضاء حملة الشائعات التى وصفها بأنها مدفوعة الأجر ضد الثنائى التونسى والزج بأسمائهم فى أخبار كاذبة آخرها تخطيط النقاز للهروب من النادى، وهو ما نفاه اللاعب نفسه، وطالب منصور اللاعبين بالتركيز فقط فى التدريبات والمباريات وعدم الانشغال بحرب الشائعات التى يتعرضا لها، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مسيرة الفريق هذا الموسم. من جهة ثانية، رحبت إدارة القلعة البيضاء بأى قرار تتخذه اللجنة المؤقتة للجبلاية وإدارة المسابقات بشأن موعد مباراة نهائى الكأس مع الفائز من بيراميدز وبتروجت، وقال رئيس النادى: جاهزون لإقامة المباراة الخميس المقبل أو فى أى معاد آخر يتناسب مع طرفى المباراة ويراه اتحاد الكرة مناسبا للمباراة، مؤكدا أن الزمالك يضع الصالح العام للدولة المصرية فوق أى اعتبار، لذلك سنوافق على أى قرار من الجبلاية بشأن موعد ومكان المباراة. وأعلن أن ناديه سيتقدم بطلب رسمى للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة لمخاطبتها باستقدام حكام أجانب من أوروبا لإدارة المباراة النهائية أيا ما كان الطرف الثانى، سواء بيراميدز أو بتروجت، ووعد منصور اللاعبين بمكافآت مجزية حال التتويج بلقب الكأس. يأتى هذا فيما قرر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، تعديل برنامج الإعداد وإلغاء إجازة اليومين التى كان مقررا أن يحصل عليها اللاعبون حال تأجيل نهائى الكأس الذى تقرر إقامته مبدئيا الخميس المقبل، واستأنف الفريق تدريباته أمس دون أى راحة. من جانبه، أبدى ميتشو سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف لمصطفى محمد والذى على أثره عبر الفريق للمباراة النهائية، وعقد ميتشو جلسة مع لاعبيه فى غرفة خلع الملابس بعد المباراة، طالبهم خلالها بتأجيل الاحتفالات والانتظار للمباراة النهائية، وقال بالحرف الواحد: «سعيد بتدريب هذا الجيل من اللاعبين الرجالة وفخور بكل لاعب بالفريق وأدائه فى هذه المباراة الصعبة وأمامنا خطوة واحدة للاحتفال» وشدد على أن الصفقات الجديدة من أفضل اللاعبين بجانب عناصر الخبرة المتوفرة بالفريق وقال: «أحلم بأول لقب وأول بطولة مع المارد الأبيض».

كان لاعبو الفريق قد احتفلوا بالفوز داخل غرفة خلع الملابس، وحصل مصطفى محمد، صاحب الهدف، على نصيب الأسد من الإشادة من اللاعبين والجهاز الفنى، وتعاهد لاعبو الأبيض على المضى قدما نحو المنافسة على اللقب. من جانبه، أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة، أن المشوار مازال طويلا وأن الفريق والجهاز الفنى الجديد مطلوب منهم الكثير لإسعاد الجماهير البيضاء، مشيدا بدور ميتشو فى تطوير أداء بعض اللاعبين وتغيير شكل الفريق الذى يرتقى من مباراة لأخرى.