شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز علي بتروجت بهدفين دون رد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل نادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بملعب بتروسبورت في إطار الدور نصف النهائي.
وجاءت أهداف بيراميدز فة شباك بتروجت بهدفين عن طريق أريك تراورى فى الدقيقة 16، وإبراهيم حسن فى الدقيقة 44، ليتأهل الفريق السماوى لنهائى الكأس لمواجهة الزمالك،
بيراميدز سيواجه الزمالك في نهائي كأس مصر بحثاً عن أول بطولة في تاريخه.
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