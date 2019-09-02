شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يظهر غاضبًا حزينًا بعد فشل رحيله إلى بيته القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن مسلسل خروج النجم البرازيلى نيمار من ناديه باريس سان جيرمان فى الميركاتو الصيفى الجارى قد وصل إلى نهايته فعلا، وذلك بعدما أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الواسعة الانتشار أن النجم البرازيلى قد أخبر إدارة ناديه بأنه قرر البقاء بعد فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن نيمار شوهد فى العاصمة الفرنسية باريس رُفقة أحد مبعوثى نادى ريَال مدريد الإسبانى، وألمحت التقارير إلى أنه كان يريد إخباره بقرار الاستمرار فى النادى الباريسى.

وأكدت التقارير ذاتها أن النجم البرازيلى نيمار قد بدت عليه علامات التذمر والحسرة بعد فشل مُفاوضات عودته إلى برشلونة.

قال البرازيلى ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، إن مواطنه نيمار دا سيلفا، أخطأ حين رحل عن البرسا، لكنه رأى أن الوقت لا يزال مناسبًا لعودته إلى كتالونيا.

وأدلى النجم السابق الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1999، بهذه التصريحات للصحفيين، خلال تدشين مدرسة لنادى برشلونة فى سانتو دومينجو، عاصمة الدومينيكان، مساء السبت.

وأكد ريفالدو أن عدم عودة نيمار إلى برشلونة سيمثل «خسارة للطرفين» فى حال لم تكلل المفاوضات الحالية بالنجاح قبل انتهاء الميركاتو الصيفى.

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وأكد باريس سان جيرمان على لسان مديره الرياضى ليوناردو أنه حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن نيمار، لكنه لم يستبعد حدوث توافق قبل انتهاء موسم التعاقدات.

وكان مصدر من البرسا قد أوضح أن برشلونة لا يقبل مقترحات الـ«بى سى جى» ولا يعتزم تقديم المزيد من العروض، فى انتظار أن يفكر النادى الباريسى فى خفض طلباته التى تقوم على دفع 130 مليون يورو نقدًا وإعارة عثمان ديمبلى إلى صفوفه والتنازل عن خدمات كل من راكيتيتش وتوديبو.

من ناحية أخرى، تحدث ريفالدو عن صعوبة الحصول على كأس العالم فى هذا الفترة، مشيرا إلى أن نجمًا مثل لونيل ميسى يتعرض لانتقادات لاذعة فى بلاده لعدم تمكنه من المساهمة فى ذلك الإنجاز، رغم أنه يحقق فى برشلونة العديد من الألقاب، والأمر نفسه بالنسبة للنجم كريستيانو رونالدو فى البرتغال.

ولد نيمار دا سيلفا يوم 5 فبراير عام 1992 فى ضاحية موجى داس كروزيز بمدينة ساوباولو البرازيلية، لأبوين برازيليين هما نيمار سانتوس سينيور، ونادين دا سيلفا، وقد سمى على والده نيمار الأب الذى كان لاعب كرة قدم محترفا فيما سبق، وقد غدا نيمار الأب منذ البداية السند الأكبر لابنه، وهو من اهتمّ بموهبته منذ الصغر، ثم كان ممثّله القانونى فى جميع عقوده التى أبرمها خلال مسيرته.

فى 2 أغسطس 2017، أعلن نادى برشلونة عن رغبة نيمار فى مغادرة النادى، وبعد ذلك بيوم واحد أُعلن عن فسخ عقده مع النادى، مع الشرط الجزائى والذى يبلغ 222 مليون يورو، والذى تكفل الفريق الفرنسى باريس سان جيرمان بدفعه، ليوقع بعدها عقدًا مع باريس سان جيرمان يمتد لـ5 سنوات ويحمل الرقم 10 هناك. وسجل هذا الانتقال الرقم القياسى الجديد لأغلى انتقال فى تاريخ كرة القدم فى ذلك الوقت، حيث تعدت قيمة الصفقة ضعف الرقم السابق المسجل فى 2016 باسم اللاعب بول بوجبا، الذى انتقل لمانشستر يونايتد بمبلغ 105 ملايين يورو.

ولم يخل هذا الانتقال من ربط بالأحداث السياسية؛ حيث ربط محللون كرويون وسياسيون بين صفقة الانتقال الضخمة والأزمة الدبلوماسية القطرية مع بعض الدول العربية المجاورة. فمن الجدير بالذكر أن نادى باريس سان جيرمان مملوك لشركة قطر للاستثمار الرياضى، وهى إحدى أذرع الصندوق السيادى لقطر.