بيراميدز يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر

الإثنين 2 سبتمبر 2019

سجل إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، مستغلاً تمريرة عرضية مميزة من إسلام عيسى. بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44 ليضع بصمته الأولى مع الفريق، بعدما انضم إليه قادماً من الزمالك، وأضاع بتروجت ضربة جزاء عن طريق أحمد عفيفي. وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري. وواصل بيراميدز مسيرته الطيبة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، الذي تولى المهمة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية ورحيله عن قيادة منتخب أوغندا. وحقق الفريق انتصاره الخامس على التوالي تحت قيادة ديسابر، بعدما تغلب على الأهلي ثم حرس الحدود وبتروجت، بجانب لقائي النجمة الكونغولي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وحافظ بيراميدز على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي، وهو ما يعكس قوة دفاع الفريق الذي يبحث عن حصد أول ألقابه.

