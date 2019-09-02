اريكسن إلى ريال مدريد أصبح قريب قبل غلق الميركاتو

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
اريكسن
لم يتمكن مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو من تأكيد ما إذا كان كريستيان إريكسن سيبقى مع النادي بعد انتهاء مهلة الانتقالات الصيفية أم لا.
وارتبط إريكسن بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد ومجموعة من الأندية الأخرى ولكن الوقت يدق في خطوة محتملة.
و بعد تعادل توتنهام 2-2 أمام آرسنال، لم يتمكن بوتشيتينو إلا من القول إن داين سيكون لاعب توتنهام على الأقل حتى نهاية الموعد النهائي.
وقال بوكتينيو: "إنه لا يزال لاعبنا، ليوم واحد على الأقل لا أريد أن أقول إن هذا مستحيل، لكن سيكون من الصعب الحفاظ عليه.
واختتم مدرب السبيرز : " أنا متفائل الأمر الأكثر أهمية هو أنه لم يتبق سوى 24 ساعة [حتى يغلق الموعد النهائي] ".
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