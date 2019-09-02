موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نوريتش في الدوري الإنجليزي

الإثنين 2 سبتمبر 2019

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره نوريتش سيتي، في المباراة القادمة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ونعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة لها. موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نوريتش سيتي نقدم لكم موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة لمشاهدتها يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، عندما تنطلق في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نوريتش سيتي وسيتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “كارو رود” معقل نوريتش سيتي. هدف كلا الفريقين من مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نوريتش سيتي يسعى نادي مانشستر سيتي لمواصلة انتصارته بالبطولة لمطاردة ليفربول المتصدر بفارق نقطتين عن السيتي، في ظل رغبته في الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بعد صراع طويل مع الريدز. بينما يتطلع نوريتش لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإيقاف انتصارات كتيبة الإسباني بيب جوارديولا، الممدير الفني للسيتيزينز، سواء بالفوز أو التعادل. نتائج أخر جولتين قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نوريتش سيتي نجح مانشستر سيتي في استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد تعثره أمام توتنهام في الجولة الثانية، وذلك من خلال تحقيق فوز كبير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وواصل السيتيزينز انتصاراته في الجولة الرابعة بعدما سحق ضيفه برايتون برباعية نظيفة. بينما سقط نوريتش في فخ الخسارة أمام تشيلسي في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة الرابعة واصل نوريتش سيتي سلسلة نتائجه السلبية بالخسارة أمام وستهام يونايتد بثنائية نظيفة. نتيجة أخر مواجهة جمعت بين الفريقين قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نوريتش سيتي نجح نوريتش سيتي في فرض نتيجة التعادل السلبي أمام نظيره مانشستر سيتي في أخر مباراة جمعت بينهما على ذات الملعب، ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي.

