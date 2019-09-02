على طريقة كوتينيو.. برشلونة يريد ضم نيمار في يناير

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

نيمار وكوتننيو

كشفت الصحف الكتالونية صباح اليوم، عن وجود خطة لدى إدارة برشلونة للذهاب من جديد إلى باريس من أجل التفاوض مع إدارة النادي الباريسي بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، ولكن في الشتاء المقبل، على طريقة ما حدث في صفقة البرازيلي الآخر، كوتينيو، والذي إنتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من نادي ليفربول في الشتاء قبل الماضي، مقابل نحو 150 مليون يورو حصل عليهم نادي ليفربول للتنازل عن خدمات كوتينيو.

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وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن برشلونة لن ييأس من صفقة نيمار، وسوف يحاول من جديد ضم اللاعب سواء في الشتاء، أو في الصيف الماضي، وخاصة بعدما إكتشف برشلونة وجود شرط جزائي يصل لنحو 170 مليون يورو، حيث يسمح هذا الشرط للاعب بالإنتقال إلى إي نادي يدفع هذا المبلغ في صيف عام 2020.

وأوضحت مصادر إعلامية فرنسية صباح اليوم الأثنين، بأن نادي برشلونة كان قدم عرض رسمي يصل لنحو 130 مليون بالإضافة إلى إيفان راكيتيش وإعارة عثمان ديمبلي، ولكن نادي باريس قد رفض هذا العرض وطلب الحصول على نحو 150 مليون بالإضافة إلى راكيتيش، وبالإضافة إلى لاعب آخر وإعارة عثمان ديمبلي .

وكان ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان في تصريحات لإحدى الصحف الفرنسية، قد أكد فشل صفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، وأكد بأن ناديه قد طلب الحصول على 300 مليون يورو، للتنازل عن خدمات نيمار خلال الميركاتو الحالي، والذي ينتهي مساء اليوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر.