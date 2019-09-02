 ريال مدريد يسعى لحسم آخر صفقاته في الميركاتو الصيفي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
برونو فيرنانديز
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني يسابقون الزمن من أجل حسم آخر صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد يطمح في ضم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق طلب ضم برونو فيرنانديز نجم سبورتنج لشبونة الحالي هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرضاً مغريا إلى النادي البرتغالي قيمته 70 مليون يورو تقريباً لضم فيرنانديز والذي يعتبر خيارا مثاليا لزيدان بعد ضياع صفقة بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكانت تقارير إذاعية إسبانية أكدت اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو قبل أن ينفي الملكي نفيًا قاطعًا توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز خليفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
يُذكر أن فيرنانديز البالغ من العمر 24 عامًا كان قدم مستويات جيدة ومميزة في الموسم الماضي مكنته من المساهمة في إحراز 50 هدفا في 53 مباراة شارك بها مع سبورتينج لشبونة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
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