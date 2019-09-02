بينسيتش تفوز على باوساكا من الدور الرابع لفلاشينج ميدوز

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
بليندا بينسيتش
انتهت حملة اليابانية نعومي اوساكا المصنفة الأولى على العالم للدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) مبكرا بعد خسارتها على يد السويسرية بليندا بينسيتش في الدور الرابع للبطولة اليوم الاثنين.
وفازت بينسيتش المصنفة 13 للبطولة على اوساكا بنتيجة 7 /5 و6 /4.
واحتاجت بينسيتش إلى ساعة واحدة و26 دقيقة فقط لتحقيق الفوز الثالث على اوساكا هذا العام وسط أجواء ممطرة.
وقالت بينسيتش "لا يوجد تحدي أكبر من مواجهة نعومي، لديها الكثير من القوة ، لعبت كما لو أنها مباراة شطرنج".
وبموجب هذه الهزيمة ستتراجع اوساكا للمركز الرابع في التصنيف العالمي في الوقت الذي ستعود فيه الأسترالية أشليه بارتي إلى الصدارة وتحل التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثاني والرومانية سيمونا هاليب في المركز الثالث، رغم خروجهن جميعا من فلاشينج ميدوز.
كما أن خروج اوساكا يعني أن دور الثمانية سيقام دون حضور أي من المصنفات العشر الأوائل للمرة الأولى منذ بداية العصر المفتوح للتنس في 1968.
وفي مباراة أخرى بفئة السيدات فازت الكرواتية دونا فيكيتش على الألمانية جوليا جورجيس 6 /7 و7 /5 و6 /3.
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