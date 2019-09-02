Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
ا الدولي المغربي ياسين بو
قام نادي إشبيلية الإسباني، الإثنين، بالتعاقد مع حارس مرمى مواطنه جيرونا الدولي المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، في ثاني تعاقد يبرمه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بعد المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو".
وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الـ21 ليلعب في صفوف الفريق الرديف.
وبعد موسمين، انتقل إلى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الـ2 حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها إلى جيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود إلى الدرجة الأولى، قبل أن يعود إلى الدرجة الـ2 بنهاية موسم 2018-2019.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يضم الحارس المغربي ياسين بونو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.