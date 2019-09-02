نابولي ضم المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 علن نادي نابولي، اليوم الإثنين، ضم المهاجم الإسباني المخضرم فرناندو يورينتي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع توتنهام.

ذكر نابولي في بيان: "نابولي يعلن رسمياً الحصول على الخدمات الرياضية لفرناندو يورينتي". Advertisements ووقع اختيار نابولي على يورينتي (34 عاماً)، ليكمل به خط هجومه الذي يحظى فيه بالبولندي أركاديوش ميليك كرأس حربة. وسبق ليورينتي ان لعب في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس من 2013 وحتى 2015، وتوج معه بلقب "الكالتشو" مرتين. Advertisements Advertisements

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