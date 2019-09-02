نجم المنتخب الوطني: أنا جاهز لـ خوض أي تجربة احترافية

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

قام لاعب اليمن عبد الواسع المطري، بتهنئة المنتخب العراقي بعد التأهل لنهائي بطولة غرب آسيا.



وقال المطري بعد لقاء اليمن والعراق "العراق منتخب كبير ويلعب بين جماهيره، ومع ذلك تمكنا من التسجيل وتقديم مباراة جيدة، وحققنا أهدافنا من البطولة وظهرنا بشكل مميز".

وعن إمكانية احترافه في العراق، أكد عبد الواسع: "لا يمكن الحديث عن تفاصيل الآن، لكني جاهز لخوض تجربة احترافية أينما كانت، وإن كانت في الدوري العراقي فذلك أمر يشرفني".

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وتابع المطري: "في الفترة المقبلة علينا التركيز من أجل الدخول بقوة في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم، لأن بطولة غرب آسيا منحت الجهاز الفني فرصة التحضير بشكل جيد".

وتأهل المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا التاسعة، بعد فوزه على اليمن (2-1)، في المباراة التي أقيمت الأحد، على ملعب كربلاء الدولي.

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ليمر مباشرة إلى النهائي لمواجهة المنتخب البحريني.