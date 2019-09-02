شكرا لقرائتكم خبر عن كويلار يبدأ رحلته مع الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) وصل مساء اليوم محترف الهلال الكولومبي «جوستافو كويلار» لخوض تجربة جديدة مع الزعيم قادماً من نادي فلامينغو البرازيلي، وأبدى كويلار فور وصوله سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال، موضحاً أنه انتقل من نادٍ كبير في أمريكا اللاتينية إلى نادٍ يعتبر من بين الأندية الكبيرة بالقارة الآسيوية، متمنياً في ختام حديثه أن تكلل الجهود بتحقيق تطلعات جماهير نادي الهلال.

وصل مساء اليوم محترف الهلال الكولومبي «جوستافو كويلار» لخوض تجربة جديدة مع الزعيم قادماً من نادي فلامينغو البرازيلي، وأبدى كويلار فور وصوله سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال، موضحاً أنه انتقل من نادٍ كبير في أمريكا اللاتينية إلى نادٍ يعتبر من بين الأندية الكبيرة بالقارة الآسيوية، متمنياً في ختام حديثه أن تكلل الجهود بتحقيق تطلعات جماهير نادي الهلال.

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