شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الهجن» يستعيد التاريخ على طريق الهجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

يعكف الاتحاد السعودي للهجن على استعادة الصور التاريخية لقوافل الحجيج وضيوف الرحمن على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشف رئيس الاتحاد الأمير فهد بن جلوي، عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الحج والعمره، موضحاً أنها تتمثّل في إعداد وإقامة برامج لإثراء طريق الهجرة ثقافياً وتاريخياً، وتجسيدها على ظهور الهجن لما كانت عليه قوافل الحجيج وضيوف الرحمن، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل هذه الاتفاقيه في أقرب وقت ممكن.

وكان الاتحاد السعودي للهجن ووزارة الحج قد وقَّعا مذكرة تفاهم ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة، تهدف إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن، وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة، كونها جزءاً من الموروث الثقافي السعودي، واستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات استراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص.

وأشار الأمير فهد بن جلوي إلى أنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة, مقدماً الشكر لوزير الحج والعمرة على التعاون المشترك لتحقيق الهدف المنشود.