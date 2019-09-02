شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان: التحكيم السعودي أثبت حضوره عالميا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

أعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام عبدالله العدوان عن سعادته بقبول الحكمين منصور القحطاني من عسير وعبدالله الوردي من الجوف، بدورة الدراسات الدولية التي ستقام في الصين تايبيه.

وأوضح العدوان أن ترشيح حكام من منطقة عسير والجوف يعتبر سابقة، والأول من نوعه لخوض تجربة الدراسات الدولية في مجال تحكيم الكرة الطائرة، ومن ثم الالتحاق بقائمة الحكام الدوليين السعوديين، مشيرا إلى أن لجنة الحكام استقطبت العديد من أصحاب الخبرات من المحاضرين العالميين الذين وجدوا في الفترة الماضية، ومن أبرزهم رئيس لجنة الحكام في ‏الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد ‏الآسيوي‏ وخبير في التسجيل الإلكتروني، وهذا ساهم ‏في تأهيل ودعم الحكام والتحكيم، ولا ننسى الدعم والاهتمام المتواصل من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة. ‏‏وأضاف العدوان: ‏ستقام دورة الحكام الواعدين‏ في مدينة الرياض ‏‏‏خلال الشهر القادم بمشاركة 70 حكما من مختلف مناطق المملكة، ‏كذلك إقامة دورة الحكام المستجدين في مدينة الرياض ودورة الترفيع بالقصيم.

وكان الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رشح الحكمين بناء على دعوة الاتحاد الآسيوي، وحيث إنهما من الحكام الواعدين وتنطبق عليهما كافة الشروط المطلوبة، علما أن فعاليات هذه البطولة ستبدأ في شهر أكتوبر القادم.